Testámos o aspirador de piscina de 59€ que é um sucesso na Amazon: vale a pena?
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Fomos descobrir se o modelo manual mais vendido da Amazon consegue mesmo substituir os robôs topo de gama que custam centenas de euros
Manter a água da piscina cristalina costuma ser sinónimo de duas coisas: ou uma trabalheira sem fim a carregar mangueiras e filtros pesados, ou um investimento de quase mil euros num robô autónomo. Mas será que existe um meio-termo? Decidimos testar o aspirador portátil da Intex, que se tornou um autêntico fenómeno na Amazon (com mais de 200 compras no último mês), para perceber se um aparelho de apenas 59€ consegue dar conta do recado.
O veredito? Surpreendeu-nos pela positiva, especialmente para quem tem piscinas portáteis, desmontáveis ou pequenos jacuzzis.
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A experiência no terreno: adeus fios e complicações
A primeira grande vantagem que notámos logo nos primeiros minutos de teste foi a liberdade total de movimentos. Por funcionar a bateria, não há cabos curtos a prender-nos nem a necessidade de ligar mangueiras ao sistema de filtragem da piscina.
A bateria garantiu-nos 50 minutos de autonomia contínua, tempo mais do que suficiente para limpar uma piscina familiar média de forma minuciosa e sem pressas.
Sucção surpreendente (até para a areia mais fina)
Estávamos céticos em relação à potência de um aparelho deste preço, mas a capacidade de sucção superou as expectativas. O aspirador conseguiu recolher eficazmente folhas, detritos e, acima de tudo, a areia fina que se acumula no fundo e que costuma ser o maior pesadelo no verão.
Isto acontece porque o modelo traz dois cartuchos de filtragem diferentes: um mais largo para os detritos grandes e um microfiltro de precisão que retém a poeira mais fina, impedindo que ela volte para a água.
Detalhes que fazem a diferença
Durante o teste, destacamos três pontos que tornam a experiência muito confortável:
- Silêncio: Ao contrário de outros modelos, este aspirador é extremamente silencioso, permitindo limpar a piscina ao final do dia sem incomodar ninguém.
- Segurança automática: O motor traz um sensor inteligente que só ativa a sucção quando o aparelho está totalmente submerso, o que evita sobreaquecimentos e protege a vida útil do motor.
- Leveza: O mastro extensível de alumínio incluído é leve e permite chegar ao centro da piscina sem que as costas sofram com o esforço.
Conclusão: Para quem é este aspirador?
Se tem uma piscina de grandes dimensões e enterrada, provavelmente continuará a precisar de um sistema pesado. Mas para piscinas de superfície, tubulares ou spas, este aspirador Intex de 59€ cumpre a função com distinção. É fácil de montar, limpa-se num minuto debaixo da torneira e prova que não é preciso gastar uma fortuna para garantir mergulhos em água limpa.
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