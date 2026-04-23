“É uma grande ajuda para a manutenção da piscina”: O segredo de 60€ que substitui os robôs caros
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Se pensa que precisa de um robô de mil euros para ter o fundo da piscina impecável, este pequeno aparelho vai fazê-lo mudar de ideias
É uma grande ajuda para a manutenção da piscina” e, curiosamente, é um daqueles objetos que, uma vez comprados, nos fazem perguntar como vivemos sem eles até agora. Por pouco menos de 60€ (um desconto simpático de 16% na Amazon), este aspirador sem fios da Intex resolve o problema da sujidade no fundo da água sem exigir o esforço ou o investimento elevado dos métodos tradicionais. Com uma média de 4 estrelas, este modelo é a prova de que a conveniência não tem de ser cara.
“Pelo preço, cumpre com distinção”
O que mais impressiona quem compra este modelo é a capacidade de sucção, que muitos utilizadores garantem não ficar nada atrás de equipamentos de luxo. As opiniões de quem já o usa no dia a dia são o melhor cartão de visita: “Tem força suficiente e recolhe na perfeição areia, folhas e até lodo ou algas”, partilha um utilizador satisfeito. Outra cliente confessa que o aparelho foi a salvação após as chuvas: “Funcionou muito bem quando a piscina se encheu de lama”. É a solução perfeita para quem quer manter a água cristalina de forma rápida, sem ter de montar mangueiras complexas.
O que torna este aspirador tão especial:
Para lá da poupança imediata, há vários motivos que ajudam a explicar porque é que este modelo lidera vendas na Amazon na categoria de aspiradores manuais para piscina. Com mais de duas mil avaliações e mais de 200 compras no último mês, continua a destacar-se entre os produtos mais procurados para manter a água limpa e cuidada.
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Versatilidade subaquática: Funciona na perfeição em piscinas desmontáveis, spas de hidromassagem ou jacuzzis.
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Filtros de precisão: Vem com dois filtros diferentes para apanhar desde as folhas maiores até ao pó que fica no fundo.
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Liberdade sem fios: A bateria dura cerca de 50 minutos, tempo mais do que suficiente para limpar uma piscina média sem pressas.
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Sensor de segurança: O sistema inteligente garante que o motor só se liga quando o aparelho está totalmente submerso.
Silencioso, leve e "imprescindível"
Muitas vezes, o ruído dos aspiradores de piscina é um incómodo, mas este modelo chama a atenção por ser surpreendentemente silencioso e fácil de manusear com o seu mastro extensível. “Surpreendeu-me o quão silencioso é, além de ser muito fácil de montar e limpar”, lê-se numa das avaliações. Como resume um dos compradores: “Ficámos impressionados, não esperávamos que funcionasse tão bem pelo preço que tem”.
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