Dissolve a sujidade com água e aspira tudo de volta. Esta máquina deixa tapetes e estofos como novos

Este artigo pode conter links afiliados*

Tapetes com nódoas misteriosas, sofás marcados por patas de cão ou almoços no colo que correram mal — acontece nas melhores casas. Mas há um novo aliado para lidar com tudo isso, e não, não é esfregar com detergente e uma escova de dentes. O mais recente modelo da Cecotec trata do assunto com um sistema que pulveriza, solta a sujidade e aspira tudo num só gesto. Parece mentira, mas é só tecnologia bem pensada. Dá para usar no chão da sala, no sofá, no colchão e até nos estofos do carro.

Mais de 3 mil pessoas já testaram este aparelho, e muitas destacam a sua eficácia, especialmente em casas com animais: “Bom produto para quem tem animais”, escreve uma das utilizadoras. A versatilidade é um dos seus maiores trunfos — além de tapetes e estofos, traz um acessório que permite limpar janelas e outras superfícies delicadas.

Este modelo da Cecotec, marca de confiança, destaca-se pela atenção aos detalhes: conta com dois depósitos grandes e separados, um para água limpa e outro para água usada, o que permite uma limpeza contínua e eficiente. A aplicação é intuitiva, o cabo de sete metros oferece liberdade total de movimentos e, no final, os tecidos ficam com um aspeto cuidado e renovado — como se tivessem acabado de sair da lavandaria.

Com uma avaliação média de 4 estrelas e mais de 400 compras só no último mês, este gadget já provou que faz diferença. Tapetes como novos, sofás renovados e uma sensação geral de casa mais cuidada.

