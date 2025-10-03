Sofás e carpetes sempre impecáveis: este investimento de 120€ compensa rapidamente

Este artigo pode conter links afiliados*

Não há nada mais frustrante do que olhar para o sofá e ver aquela mancha de café que não desaparece, a carpete marcada por um acidente ou os vestígios deixados pelos animais de estimação. Felizmente, não é preciso depender de profissionais para manter os tecidos impecáveis. A Rowenta, com a fiabilidade que lhe é reconhecida, criou uma solução prática que está disponível por pouco mais de 120 euros — um investimento que facilmente compensa.

Um design pensado para o dia a dia

O Rowenta Clean It distingue-se pelo formato compacto e fácil de guardar, sem perder potência. Com 400 W e uma sucção de 12,5 kPa, consegue enfrentar manchas persistentes sem grandes esforços. “É compacto e pesa apenas cerca de três quilos”, refere um utilizador, que destaca ainda a facilidade de arrumação. Os depósitos de água — 1,8 litros para água limpa e 1,5 litros para águas residuais — permitem limpar amplas áreas sem interrupções.

Multiusos e versátil

Um dos grandes trunfos está na sua versatilidade. O aparelho pode ser usado em sofás, carpetes, interiores de automóveis e até tapetes mais pesados. Como descreve um cliente, “testei em vários tecidos diferentes e funcionou bem em todos eles”. O kit de acessórios inclui escovas para manchas difíceis e superfícies maiores, adaptando-se a cada tipo de limpeza. Outro utilizador sublinha: “As minhas cadeiras e o meu sofá ficaram como novos! É realmente incrível”.

Limpeza completa e sem complicações

O sistema combina água, detergente, escova e sucção potente, oferecendo resultados eficazes até em manchas antigas. “O aspirador retirou muita água e espuma acumuladas, deixando os tecidos apenas ligeiramente húmidos”, partilha quem o experimentou em diferentes superfícies, desde tapetes felpudos a sofás de cor clara. Para simplificar ainda mais, conta com uma função de auto-limpeza que mantém o equipamento pronto para a próxima utilização.

Um aliado para famílias

Quem tem crianças pequenas ou animais de estimação sabe que acidentes são inevitáveis. “Tenho uma divisão com vários sofás e cadeiras estofadas de cor clara onde os meus filhos passam muito tempo (…) e o aspirador conseguiu deixá-los limpos e com bom aspeto”, refere uma avaliação. Outro cliente acrescenta: “Excelente produto! Limpou o sofá e deixou-o impecável. Uso pelo menos uma vez por semana e funciona perfeitamente.” O resultado é uma ajuda prática para manter a casa em ordem sem esforço extra.

A confiança de uma marca com provas dadas

A Rowenta é uma marca que há décadas se afirma pela fiabilidade e inovação, e este modelo não é exceção. O Rowenta Clean It soma já uma média de 4,4 estrelas na Amazon, em quase mil avaliações, o que reflete a satisfação dos utilizadores. Só no último mês foram feitas mais de 300 compras, confirmando a popularidade do aspirador. Atualmente encontra-se com um preço reduzido — passou de 172 euros para 121 euros — tornando-se numa oportunidade a considerar. Como resume um cliente, “os sofás ficaram praticamente novos após a limpeza”, provando que eficácia e conveniência podem andar de mãos dadas.

