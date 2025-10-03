Facebook Instagram
Descobertas

Sofás e carpetes sempre impecáveis: este investimento de 120€ compensa rapidamente

Um aparelho que pesa três quilos e faz o trabalho que antes exigia equipas de limpeza especializadas
Pilar Castelo Branco
Há 1h e 15min

Este artigo pode conter links afiliados*

Nem Xiaomi, nem Rowenta: este aspirador robot com 6 modos de limpeza está a menos de 100 euros

Não há nada mais frustrante do que olhar para o sofá e ver aquela mancha de café que não desaparece, a carpete marcada por um acidente ou os vestígios deixados pelos animais de estimação. Felizmente, não é preciso depender de profissionais para manter os tecidos impecáveis. A Rowenta, com a fiabilidade que lhe é reconhecida, criou uma solução prática que está disponível por pouco mais de 120 euros — um investimento que facilmente compensa.

Um design pensado para o dia a dia

O Rowenta Clean It distingue-se pelo formato compacto e fácil de guardar, sem perder potência. Com 400 W e uma sucção de 12,5 kPa, consegue enfrentar manchas persistentes sem grandes esforços. “É compacto e pesa apenas cerca de três quilos”, refere um utilizador, que destaca ainda a facilidade de arrumação. Os depósitos de água — 1,8 litros para água limpa e 1,5 litros para águas residuais — permitem limpar amplas áreas sem interrupções.

Multiusos e versátil

Um dos grandes trunfos está na sua versatilidade. O aparelho pode ser usado em sofás, carpetes, interiores de automóveis e até tapetes mais pesados. Como descreve um cliente, “testei em vários tecidos diferentes e funcionou bem em todos eles”. O kit de acessórios inclui escovas para manchas difíceis e superfícies maiores, adaptando-se a cada tipo de limpeza. Outro utilizador sublinha: “As minhas cadeiras e o meu sofá ficaram como novos! É realmente incrível”.

Adquira o Rowenta Clean It aqui

rowenta clean it

Limpeza completa e sem complicações

O sistema combina água, detergente, escova e sucção potente, oferecendo resultados eficazes até em manchas antigas. “O aspirador retirou muita água e espuma acumuladas, deixando os tecidos apenas ligeiramente húmidos”, partilha quem o experimentou em diferentes superfícies, desde tapetes felpudos a sofás de cor clara. Para simplificar ainda mais, conta com uma função de auto-limpeza que mantém o equipamento pronto para a próxima utilização.

Um aliado para famílias

Quem tem crianças pequenas ou animais de estimação sabe que acidentes são inevitáveis. “Tenho uma divisão com vários sofás e cadeiras estofadas de cor clara onde os meus filhos passam muito tempo (…) e o aspirador conseguiu deixá-los limpos e com bom aspeto”, refere uma avaliação. Outro cliente acrescenta: “Excelente produto! Limpou o sofá e deixou-o impecável. Uso pelo menos uma vez por semana e funciona perfeitamente.” O resultado é uma ajuda prática para manter a casa em ordem sem esforço extra.

A confiança de uma marca com provas dadas

A Rowenta é uma marca que há décadas se afirma pela fiabilidade e inovação, e este modelo não é exceção. O Rowenta Clean It soma já uma média de 4,4 estrelas na Amazon, em quase mil avaliações, o que reflete a satisfação dos utilizadores. Só no último mês foram feitas mais de 300 compras, confirmando a popularidade do aspirador. Atualmente encontra-se com um preço reduzido — passou de 172 euros para 121 euros — tornando-se numa oportunidade a considerar. Como resume um cliente, “os sofás ficaram praticamente novos após a limpeza”, provando que eficácia e conveniência podem andar de mãos dadas.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Nem Xiaomi, nem Rowenta: este aspirador robot com 6 modos de limpeza está a menos de 100 euros
Máquina de barbear híbrida da Philips está a 37€ e soma milhares de avaliações
É o fim das manchas no inox: o spray de 7€ que elimina gordura e deixa a cozinha como nova
Prepare-se já para o inverno. Este desumidificador é um dos mais elogiados da Amazon
O segredo para outfits fáceis de combinar? Estas calças de perna larga que custam menos de 30 euros
A sensação de andar descalço com a proteção de uma sapatilha. Como é que não soubemos disto antes?
Preços destas Tommy Hilfiger caiu a pique. É aproveitar antes que este modelo clássico esgote
Esta air fryer com 11 litros de capacidade, poupa 60% de energia e ainda tem cilindro para  batatas
Mais Vistos
00:05:59
Secret Story
Francisco Monteiro sem ‘papas na língua’ sobre Liliana e Fábio: «Não consigo achar piadinha nenhuma»
tvi
00:04:59
Dois às 10
Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»
tvi
00:01:59
Secret Story
Francisco Monteiro arrasa concorrente: «Ele falha em tudo o que faz»
tvi
00:03:33
Secret Story
Após despedida emocionada, há uma nova cara nas noites do Secret Story
tvi
Destaques IOL
Tendências
Cores de outono inverno 2025: estas são as tendências da moda (há um regresso inesperado)
ChatGPT
Como seria o seu cão ou gato se fosse uma pessoa? Nós mostramos
Salário
Ganham quase 3 mil euros, recebem 300 por filho e a renda não chega a 800: esta é a vida de dois motoristas de autocarro que emigraram para a Alemanha
Gatos
Especialistas fazem alerta sobre moda que não pára de crescer entre donos de gatos
Mais Lidas
Joana Marques
Joana Marques absolvida da ação interposta pelos Anjos
cnn
Joana Marques
Joana Marques absolvida no caso contra os Anjos
maisfutebol
Sonia jesus
Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim
FC Porto
«É a primeira vez que vejo um estádio a aplaudir depois de um golo sofrido»
maisfutebol
Apagão
Falhas em cascata na produção renovável causaram apagão ibérico
cnn
Historias de amor
Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»