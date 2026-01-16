Este aspirador limpa sofás, carpetes e vidros num só aparelho por menos de 150 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Gavetas, cantos e carro sempre limpos com este aspirador de mão por menos de 50 euros

Manter a casa cuidada exige atenção a pormenores que vão além da limpeza do dia a dia. Sofás, tapetes, carpetes ou mesmo vidros acumulam facilmente sujidade que nem sempre sai com os métodos habituais. Para essas situações, um aspirador com capacidade de limpeza profunda faz toda a diferença, sobretudo quando permite resultados visíveis sem recorrer a serviços profissionais.

Este modelo da Cecotec surge como uma opção prática para quem procura eficiência em várias frentes. Com 1400 W de potência e uma capacidade de sucção de 22 kPa, adapta-se a diferentes tipos de superfícies e resíduos, desde pó fino até líquidos. É particularmente útil em casas onde os estofos são muito utilizados ou onde há animais, graças à versatilidade dos acessórios incluídos.

A autonomia durante a limpeza é outro ponto a destacar. O depósito de água limpa tem capacidade para 4 litros, enquanto o de água suja chega aos 20 litros, o que permite sessões mais longas sem interrupções constantes. O filtro HEPA contribui ainda para um ambiente mais confortável, ajudando a reter partículas finas e a devolver um ar mais limpo ao espaço.

Pensado para acompanhar o ritmo da casa, o aspirador oferece um raio de ação superior a sete metros, facilitando a circulação entre divisões. O sistema de pulverização com pressão revela-se eficaz na limpeza de tecidos, ajudando a soltar a sujidade entranhada e a refrescar estofos e carpetes com maior facilidade.

Mais do que um simples aspirador, trata-se de um equipamento multifunções que permite limpar pisos, vidros e estofos, aspirar pó, líquidos e pêlos de animais. Tudo isto num único aparelho, com um preço a rondar os 131 euros, tornando-se uma solução acessível para quem valoriza uma casa cuidada e bem mantida, sem complicações.

