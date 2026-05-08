A Black+Decker não se faz só de berbequins. Este aspirador pequeno e super potente até escova os animais

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O aspirador portátil Black+Decker Dustbuster Gen 11 Pet foi pensado sobretudo para quem tem animais em casa e precisa de uma solução prática para lidar com os pelos espalhados por sofás, tapetes, escadas ou até no carro. Um dos destaques é a escova motorizada anti-emaranhados, criada especificamente para escovar os animais.

Funciona sem fios graças à bateria de iões de lítio de 18 V, oferecendo até 21 minutos de autonomia. Esse tempo é suficiente para limpezas rápidas do dia a dia, sobretudo em pequenas áreas ou para resolver aquela sujidade que aparece entre limpezas maiores. O facto de não depender de tomada torna-o mais cómodo para usar em diferentes divisões da casa ou no automóvel.

O aspirador permite escolher entre duas velocidades, ajustando a potência conforme a necessidade. A velocidade mais baixa serve para pó e sujidade leve, enquanto o modo mais potente ajuda a remover pelos ou resíduos mais persistentes.

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Outro ponto prático é o depósito de 700 ml, que evita ter de o esvaziar constantemente. Quando chega a altura de o fazer, o sistema de abertura com um toque permite despejar a sujidade de forma rápida e mais higiénica, sem contacto direto com o pó.

Os filtros são removíveis e laváveis, algo importante para manter a sucção eficiente ao longo do tempo sem necessidade de substituições frequentes. Além disso, inclui uma ferramenta estreita integrada, útil para limpar zonas de difícil acesso, como entre almofadas, cantos ou interiores de carros.

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