Este aspirador aspira e lava sozinho a casa durante 8 semanas

Como transformar uma divisão com luxo de hotel sem gastar 100 euros

Aspirar e lavar o chão são duas tarefas inevitáveis em qualquer casa. O problema é que exigem tempo e raramente estão no topo da lista de coisas que apetece fazer depois de um dia de trabalho.

É precisamente para simplificar essa rotina que surgiram os aspiradores robô de nova geração. E um dos modelos que está a chamar a atenção neste momento na Amazon é o Lefant M3, um aspirador robô que aspira, lava o chão e se esvazia sozinho.

Neste momento encontra-se com um desconto de cerca de 70%, tendo descido de cerca de 999 euros para pouco menos de 300 euros.

Um aspirador que pode limpar a casa durante 8 semanas sem intervenção

Uma das características que mais impressiona neste modelo é a base de auto-esvaziamento. Depois de terminar a limpeza, o robô regressa automaticamente à estação e esvazia o depósito de pó sozinho, acumulando a sujidade num reservatório de 3,2 litros.

Na prática, isto significa que pode limpar a casa diariamente durante cerca de oito semanas sem ter de esvaziar o aspirador manualmente.

Além disso, a estação faz mais do que simplesmente recolher o pó:

esteriliza as esfregonas com ar quente a 45°C

faz secagem automática durante duas horas

controla automaticamente o nível de água usado na lavagem

Tudo isto reduz bastante a manutenção habitual destes equipamentos.

Aspira e passa a esfregona na mesma limpeza

O Lefant M3 combina duas funções essenciais: aspiração potente e lavagem do chão. As duas esfregonas rotativas a 200 RPM ajudam a remover manchas mais difíceis, funcionando bem em diferentes tipos de superfícies.

Entre elas:

azulejos

pavimentos de madeira

superfícies texturizadas

pisos laminados ou vinílicos

Esta combinação permite que o aspirador faça uma limpeza mais completa numa única passagem, sem precisar de repetir tarefas.

12000 Pa de potência para uma limpeza profunda

Outro dos pontos fortes deste modelo é a potência. Com 12000 Pa de sucção, estamos perante um nível de força normalmente associado a equipamentos mais caros.

Na prática, isto ajuda a remover:

poeiras finas

migalhas e partículas maiores

pêlos de animais

sujidade acumulada em tapetes

O sistema ajusta automaticamente a potência conforme o tipo de superfície, garantindo maior eficiência energética.

Navegação a laser que cria um mapa da casa

Uma das frustrações mais comuns com aspiradores robô mais antigos é a limpeza aleatória. Muitos acabam por repetir zonas ou deixar áreas por limpar. O Lefant M3 utiliza navegação a laser dToF, capaz de mapear a casa com grande precisão.

O sistema consegue:

fazer uma varredura de até 15 metros de diâmetro

atualizar o mapa a cada 200 milissegundos

detetar obstáculos num ângulo de 190°

Na prática, o aspirador move-se pela casa de forma organizada, evitando móveis e objetos.

Levanta automaticamente a esfregona quando encontra tapetes

Outro detalhe inteligente é o sistema automático de elevação da esfregona. Quando o aspirador deteta um tapete, eleva automaticamente as esfregonas cerca de 9 mm, evitando molhar o tecido. Este pequeno pormenor faz uma grande diferença em casas onde existem diferentes tipos de piso.

Autonomia suficiente para casas grandes

O Lefant M3 está equipado com uma bateria de 5200 mAh, que permite até 220 minutos de autonomia. Isto significa que consegue limpar apartamentos grandes ou casas com vários quartos numa única sessão de limpeza. Quando a bateria começa a ficar baixa, o aspirador regressa automaticamente à base para carregar e retoma depois o trabalho.

Ideal para casas com animais

Quem tem cães ou gatos sabe como os pêlos podem acumular-se rapidamente.

Este modelo foi pensado também para essas situações:

potência elevada para pêlos de animais

escova em V que evita cabelos presos

funcionamento silencioso inferior a 55 dB

Ou seja, pode trabalhar mesmo durante a noite sem incomodar demasiado.

Limpeza totalmente controlada pelo telemóvel

O aspirador pode ser controlado através de uma aplicação, que permite personalizar completamente a limpeza da casa.

Na aplicação pode:

escolher divisões específicas para limpar

definir horários automáticos

criar zonas proibidas

programar limpezas por áreas

Assim, o aspirador pode trabalhar mesmo quando não está em casa.

Um aspirador pensado para simplificar o dia a dia

Com mais de 800 avaliações e média de 4,2 estrelas, o Lefant M3 tem recebido feedback positivo de quem já o utiliza. O facto de aspirar, lavar o chão e esvaziar-se sozinho transforma uma das tarefas domésticas mais repetitivas numa rotina praticamente automática. E com um desconto desta dimensão, não é difícil perceber porque está a chamar tanta atenção.

