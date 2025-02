O nosso aspirador robot preferido está agora a menos de 100 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Já aqui tínhamos falado do aspirador Lefant M210P e os nossos leitores adoraram—e não foram os únicos. Este modelo já foi comprado por milhares de pessoas na Amazon e mantém uma média de 4,3 estrelas. Agora que está a menos de 100 euros, é a altura ideal para o adquirir e desfrutar de mais momentos de qualidade sem o cansaço das tarefas domésticas.

A chegada dos aspiradores robot às nossas casas mudou completamente a rotina de limpeza diária. O que torna este robot especial é o seu sistema de sucção sem escovas. Em vez das escovas rotativas que frequentemente ficam emaranhadas, este modelo utiliza um sistema de sucção direta que recolhe eficazmente toda a sujidade, tornando a limpeza mais eficiente e a manutenção do aparelho muito mais simples.

Seis modos de limpeza para cada canto da casa

O Lefant M210P oferece versatilidade com os seus seis modos de limpeza diferentes, adaptando-se perfeitamente a cada espaço. A sua navegação inteligente garante que nenhum canto fique por limpar. "Faz um bom percurso por toda a casa e a bateria aguenta perfeitamente para um apartamento de uns 90m²", partilha uma utilizadora satisfeita.

Com uma autonomia de 120 minutos de funcionamento, este robot consegue limpar eficazmente áreas de até 100m² com uma única carga. "A bateria aguenta perfeitamente para limpar o meu apartamento duas vezes sem precisar de recarregar", relata um utilizador.

Navegação inteligente e retorno automático à base

Um dos recursos mais práticos deste aspirador é a sua capacidade de retornar automaticamente à base de carregamento quando a bateria está fraca. "Volta sempre para a base quando precisa de carregar, sem ser necessário intervir", confirma um utilizador satisfeito. Além disso, o robot identifica e adapta-se a diferentes superfícies. "Sobe os tapetes sem problemas e deteta-os aumentando a potência de sucção", comenta outro comprador.

Silencioso e compatível com assistentes de voz

Um dos aspetos mais elogiados deste aspirador é o seu funcionamento discreto, permitindo que continue a trabalhar mesmo durante momentos de descanso ou lazer. Com apenas 7,8 centímetros de altura, consegue chegar facilmente sob móveis e cantos de difícil acesso. "Praticamente não faz ruído e evita muito bem os obstáculos", confirma um utilizador.

A compatibilidade com Alexa e outros assistentes de voz é outra característica valorizada: "É super fácil de conectar com o Google Home e a aplicação permite controlar todos os parâmetros necessários", explica um comprador que aprecia esta funcionalidade.

Ideal para casas com animais de estimação

A tecnologia sem escovas torna este modelo perfeito para casas com animais. "Tenho 4 animais de estimação e este robot da Lefant recolhe todos os pelos sem qualquer problema", partilha um utilizador satisfeito.

A conveniência da manutenção é outro ponto alto deste produto. O depósito de pó é facilmente removível e pode ser esvaziado em segundos, sem contacto com a sujidade. "É super cómodo de limpar e rápido, basta retirar o depósito e esvaziá-lo no lixo", refere um comprador satisfeito. O filtro também é lavável, o que aumenta a sua durabilidade e mantém a eficiência de sucção ao longo do tempo.

Por menos de 100 euros, este pequeno ajudante vai devolver-lhe horas preciosas da semana, mantendo a casa limpa sem esforço e livre de pelos, mesmo com animais de estimação.

