O desconto mais absurdo do Prime Day: aspirador robot que também lava caiu de 600€ para 182€

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É o rival da Dyson mais elogiado na Amazon (e por bons motivos): caiu para os 162€ em oferta flash

O terror dos ácaros e alérgenos: o aspirador de colchões com luz UV da Hoover caiu para os 73€ no Prime Day

É o aspirador que mais vendemos. E agora está a 80€ no Prime Day

Se estava à espera do momento certo para investir num robot com base de auto-esvaziamento, a oportunidade é agora. O Lefant M2 Pro, disponível na Amazon, acaba de protagonizar um dos cortes de preço mais agressivos de todo o Prime Day, somando mais de 2.140 avaliações com uma nota média de 4,2 em 5 estrelas.

O modelo, cujo preço mais baixo dos últimos 30 dias se fixava nos 599,99€, desabou com uns históricos 70% de desconto direto para apenas 182,96€. Trata-se de uma oportunidade única para garantir um equipamento topo de gama, com navegação laser avançada, por uma fração do preço original.

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Até 90 dias sem tocar no lixo e dupla opção de recolha

O grande segredo do Lefant M2 Pro está na sua base de autodescarga inteligente. Ao contrário de outros modelos que o obrigam a comprar consumíveis caros, esta estação oferece um design inovador sem saco, o que elimina os custos recorrentes em sacos de pó. Ainda assim, se preferir uma higienização totalmente livre de odores e pó no ar, a base também é compatível com sacos selados tradicionais. No total, garante até 90 dias de limpeza contínua sem que tenha de esvaziar o depósito.

Ao nível da performance, conta com uma sucção poderosa de 6000 Pa, ideal para extrair detritos e cabelos de tapetes, fendas e soalhos de madeira. Além disso, traz um sistema de lavagem 2 em 1 com reservatório de água eletrónico de 300 ml, que humedece a mopa na medida exata para eliminar manchas sem encharcar o chão.

Graças à navegação laser dToF e aos sensores PSD de 190°, o robot mapeia até 3 pisos diferentes, evita obstáculos com precisão (mesmo no escuro) e tem apenas 32 cm de largura, o que lhe permite deslizar facilmente por baixo de sofás e camas.

"Silencioso e sem cabelos emaranhados": O veredito dos compradores

Quem já testou o Lefant M2 Pro destaca a excelente relação qualidade-preço e a eficácia com animais de estimação. Nas avaliações da Amazon, os utilizadores sublinham a inteligência do aparelho: "Limpa a casa com duas voltas completas em apenas 40 minutos... move-se de forma suave sem bater nos móveis ou nas portas". Outro comprador com animais em casa acrescenta um detalhe crucial: "Tem uma capacidade de sucção muito boa e, ao não ter rolo central peludo, os pelos não se enrolam, o que facilita imenso a limpeza".

Por apenas 182,96€ no Prime Day, este desconto de 70% é um autêntico erro de sistema que dificilmente se repetirá tão cedo.

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