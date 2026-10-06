De 1000 para 270 euros: o robot que também lava o chão da casa só tem este preço hoje e amanhã

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Este aspirador caiu para metade do preço e já é chamado de "rival do Dyson"

Uma luz verde que revela o pó invisível: este aspirador tipo Dyson está quase a metade do preço

Aspirar e esfregar o chão sem levantar um dedo ficou muito mais barato. O aspirador robot Lefant M210 Pro Omni caiu de 999,99€, o preço mais baixo dos últimos 30 dias, para 270,39€, uma descida de mais de 700€. Com uma classificação média de 4,3 estrelas em mais de mil avaliações, é um dos modelos mais procurados da categoria. Na caixa de comentários da Amazon, os compradores elogiam o resultado, o silêncio e a facilidade de utilização. "Cumpre a sua função e é muito silencioso", resume uma cliente, que garante que, com animais em casa, o aparelho recolhe todos os pelos.

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Porque é que está com este desconto e como aproveitar

Este preço é uma oferta exclusiva para membros Amazon Prime e faz parte da Festa de Ofertas Prime, que decorre apenas dias 6 e 7 de outubro. Passado este período, o preço volta a subir. Sem a oferta, o modelo custa 1.016,52€.

Para aproveitar, basta ser membro Amazon Prime. A subscrição custa 4,99€ por mês (ou 49,90€ por ano), mas quem experimenta pela primeira vez tem direito a 30 dias grátis, o que chega para garantir este desconto sem qualquer custo.

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Aspira e esfrega ao mesmo tempo

O aparelho junta duas tarefas num só. Primeiro humedece o chão com um fluxo de água controlado, depois esfrega com um rolo que pressiona a superfície e, por fim, uma raspadeira recolhe a água suja. O rolo limpa-se a si próprio e a marca garante que este processo imita uma limpeza manual, o que o torna adequado para manchas de gordura e restos de café seco no chão da cozinha.

Sucção forte e escova que não enrola

A sucção é descrita pela marca como de nível furacão e foi pensada para recolher pelos de animais, cabelos compridos e pó entranhado nas alcatifas. A entrada de sujidade tem um desenho especial para evitar que os pelos fiquem enrolados na escova, o que poupa o trabalho de os retirar à mão depois de cada limpeza. Um comprador refere que a manutenção é simples, bastando esvaziar a caixa e retirar os pelos presos no filtro.

Pequeno por fora, grande por dentro

O corpo do aspirador tem apenas 28 centímetros e, por isso, passa por baixo de camas e sofás. A escova extralarga, de 20 centímetros, aumenta em 40% a área limpa em cada passagem. O depósito de água limpa tem 1,8 litros e o de água suja 1,2 litros, o suficiente para limpar a casa inteira sem interrupções, e a água suja fica selada, para evitar maus cheiros até ao momento de a despejar.

Controlado pelo telemóvel e pela voz

O modelo liga-se ao Wi-Fi e controla-se pela aplicação do telemóvel ou por voz, com a Alexa. Memoriza mapas de várias divisões e permite programar a limpeza para os dias e horas que convêm. Um comprador conta que o programou para limpar duas vezes por dia e outro destaca a precisão com que o robot percorre a casa, "sem deixar nenhum espaço por limpar".

Com a oferta a terminar dia 7 de outubro, quem já tem Amazon Prime só tem de aproveitar.

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