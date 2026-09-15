De 499,99€ para 132,13€: o aspirador robot que a redação não se cansa de recomendar

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A nossa redação é fã confessa desta marca, e, a avaliar pelos comentários, o público que nos acompanha também é. Por isso, sempre que encontramos uma boa promoção como esta, não resistimos a voltar a escrever sobre ela.

O aspirador robot Lefant M330 Plus passou de 499,99€ para 132,13€, e continua a fazer aquilo que o tornou popular: aspira e lava o chão ao mesmo tempo, graças a um sistema de esfregona magnética, e mapeia a casa com grande precisão através da navegação dToF. Ao longo do tempo, tem somado elogios consistentes, e este desconto é mais um motivo para lhe voltarmos a dar destaque.

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Potência de sucção e pelos de animais

Com uma potência de sucção de 5000 Pa, este aspirador robot lida sem esforço com pó difícil e pelos de animais. Um cliente com um Labrador em época de muda do pelo descreve as performances do robot como excecionais, conseguindo recolher aquilo que antes lhe era impossível, sem que isso lhe custasse dores nas costas. O design sem escova central ajuda também a evitar os entupimentos que os pelos costumam provocar.

Esfregona magnética e limpeza do chão

O sistema 3 em 1 permite aspirar e lavar o chão em simultâneo. A esfregona tem um sistema de fixação magnética que facilita a colocação e a remoção para lavagem, e os utilizadores confirmam que aspira e lava tal como descrito, considerando-o um ótimo ajudante em casa.

Navegação inteligente e mapeamento

Equipado com tecnologia dToF, o aspirador cria mapas detalhados da casa com precisão. Um comprador na Amazon destaca que a aplicação é muito simples de utilizar e que é particularmente cómodo poder memorizar três plantas diferentes, o que permite escolher facilmente a divisão que se quer limpar.

Deteção de alcatifas e superação de obstáculos

Este modelo adapta-se aos diferentes tipos de chão da casa. Deteta automaticamente as alcatifas, sobe para cima delas com facilidade e aumenta a potência de sucção para uma limpeza mais profunda. Quando tem a esfregona colocada, reconhece o tecido e evita passar por cima para não o molhar.

Autonomia e conectividade

A bateria tem autonomia suficiente para limpar espaços de grandes dimensões e o robot retoma a limpeza exatamente no ponto onde ficou depois de recarregar. A compatibilidade com assistentes de voz, como a Alexa, permite ainda gerir a limpeza através do telemóvel, sem que o aparelho ande constantemente a embater nas paredes.

Ao fim de tanto tempo a acompanhar este produto, continuamos a considerá-lo uma das promoções mais consistentes que já vimos. Por 132,13€, o Lefant M330 Plus continua a justificar todas as vezes em que voltámos a falar dele.

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