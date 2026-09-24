Substitua o aspirador e a esfregona por este robot enquanto o desconto dura (de 499€ para 142€!)

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Há já algum tempo que este aspirador robot é um dos nossos produtos preferidos da Amazon e substitui, de uma só vez, o aspirador e a esfregona que antes tínhamos de usar separadamente. Aspira e lava o chão ao mesmo tempo, e isso, por si só, já poupa bastante tempo na limpeza da casa.

Mas, se ainda não o comprou, talvez seja uma boa altura para o fazer: o Lefant M330 Plus está com um desconto de 72%, passando de 499,99 € para 142,30 €. E não sabemos por quanto tempo este preço se vai manter.

Aspira e lava ao mesmo tempo

O sistema 3 em 1 permite aspirar e lavar o chão em simultâneo, graças a um depósito de água com fixação magnética que facilita a colocação e a remoção para lavagem. Um utilizador conta que, numa semana mais cheia, com os filhos e um cão que perde muito pelo, este aspirador robot "tem sido muito útil para a limpeza diária", e destaca ainda a função de lavagem, que "mantém tudo simples e evita mau odor". É esta combinação que faz com que já não precise de dois aparelhos separados, nem de gastar tempo a lavar o chão à mão depois de aspirar.

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Nem os pelos de animais lhe fazem frente

Com uma potência de sucção que chega aos 5000 Pa, este aspirador robot lida sem esforço com pó difícil e pelos de animais. Uma utilizadora canadiana conta que esta tem sido "uma das melhores compras" que já fez, já que o aspirador anterior não conseguia chegar debaixo da cama nem dos móveis mais pesados. Diz ainda que, ao passá-lo uma ou duas vezes por semana, "há muito menos pelo de gato debaixo da cama e dos móveis" do que antes. Outro utilizador, com um cão em casa, resume a experiência: "não tem problemas nem no chão nem no tapete".

Mapeamento inteligente, mesmo em casas com vários andares

Equipado com tecnologia dToF, este modelo cria mapas detalhados da casa com grande precisão, e consegue guardar até três plantas diferentes. Um comprador destaca que a aplicação é "muito fácil de usar" e que memorizar várias divisões "poupa muito tempo" em casas maiores.

Reconhece o tipo de chão e ajusta a limpeza

O aparelho deteta automaticamente tapetes e ajusta o comportamento em conformidade: sobe para cima deles com facilidade e aumenta a potência de sucção para uma limpeza mais profunda, mas evita passar a esfregona por cima para não molhar o tecido. Se a sua casa tiver pavimentos diferentes, este é um detalhe que faz diferença no resultado final.

Autonomia que aguenta espaços grandes

Com 150 minutos de autonomia, o aparelho tem bateria suficiente para limpar casas de maiores dimensões sem interrupções, e retoma a limpeza exatamente onde ficou depois de recarregar. Se lhe interessar, ainda é compatível com assistentes de voz, como a Alexa, para gerir tudo através do telemóvel. Já lhe dissemos que é um dos nossos produtos preferidos, e por 142,30€ este desconto não é para deixar passar.

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