De 460€ para 120€: O robot da Lefant que aspira, varre e esfrega por si

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Não é todos os dias que vemos um equipamento de topo, com tecnologia laser e sucção de alta performance, sofrer uma queda de preço tão brutal. O Lefant M310 Ultra passou de 459,99€ para 119,97€. É uma poupança direta de 340€ num dos robots mais completos do mercado, que não só aspira como também lava o chão. Se ainda gasta tempo com o seu aspirador antigo, barulhento e com fios, esta é a altura ideal para deixar a tecnologia trabalhar por si.

Mapeamento laser: Inteligência que não bate nos móveis

Ao contrário dos modelos mais económicos que andam "às cegas" pela casa, o M310 Ultra utiliza o sistema de navegação ToF, que cria um mapa real de cada divisão. Quem já o testou garante que a diferença é abismal: "é muito mais avançado que outros modelos e é fascinante ver o mapa do percurso na aplicação". Este cérebro eletrónico permite que o robot saiba exatamente onde já limpou, evitando passagens repetidas e garantindo que nenhum canto fica esquecido, mesmo debaixo das camas ou sofás.

Além disso, os sensores de precisão frontal evitam aquelas colisões chatas com os móveis mais delicados. Há quem sublinhe que o aparelho é reage com "uma precisão incrível perante obstáculos, desviando-se deles sem interromper o percurso", o que lhe dá uma autonomia real para funcionar enquanto está no trabalho ou a descansar.

Poder de sucção de 6000Pa: O pesadelo dos pelos de animais

Se tem cães ou gatos em casa, sabe que o maior problema dos aspiradores comuns são os pelos que se enrolam nas escovas. Este modelo resolveu a questão com um design sem cerdas e uma força de sucção de 6000Pa, uma das mais altas do mercado. Nas avaliações, o veredito é unânime: "a potência de sucção é considerável e o depósito é muito simples de limpar".

Mas a verdadeira "magia" acontece quando se adiciona o acessório de mopa. Um dos utilizadores destaca que "é uma maravilha que ele varra e esfregue a casa ao mesmo tempo", deixando o chão com aquele aspeto de limpeza profunda que antes exigia balde e esfregona. Com uma autonomia de 170 minutos, ele consegue cobrir casas grandes de uma só vez, regressando sozinho à base quando termina.

Controlo total na palma da mão (ou por voz)

A modernidade deste Lefant reflete-se na facilidade de uso. Através da aplicação, pode programar limpezas, ajustar a potência e até ver o histórico de onde o robot andou. Mas se preferir nem tocar no telemóvel, basta dar a ordem: "Alexa, pede ao M310 Ultra para começar a limpar".

É raro encontrar um dispositivo com este nível de acabamento e tecnologia com um desconto de 74%. Com uma nota de 4,3 estrelas e o selo de confiança de milhares de compradores, este é o momento de trocar o esforço manual pelo conforto de ter a casa sempre impecável. Se o stock não esgotar entretanto, esta é, sem dúvida, a melhor compra tecnológica de 2026.

Veja um vídeo do aspirador robot a trabalhar:

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