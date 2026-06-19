"O chão fica brilhante e poupa-me imenso tempo de limpeza". Este aspirador robot passou de 812 para 334 euros

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Para quem procura a máxima comodidade na rotina doméstica, um dos aspiradores robot mais completos do mercado teve uma descida drástica de preço, passando de 812€ para apenas 334€. Este dispositivo premium elimina a sujidade e esfrega as superfícies com total autonomia, tornando-se o segredo mais partilhado para manter a casa impecável com o mínimo esforço.

Porque é que este modelo se tornou indispensável na rotina:

Poder de sucção e lavagem inteligente : Combina uma força ultra-potente com uma mopa ativa que esfrega o chão. O fluxo de água é controlado eletronicamente pela app, sendo 100% seguro para superfícies delicadas como o chão flutuante.

Escova central anti-emaranhamento: Desenhada em borracha especial para evitar que cabelos e pelos fiquem presos, reduzindo drasticamente a necessidade de manutenção manual.

Desenhada em borracha especial para evitar que cabelos e pelos fiquem presos, reduzindo drasticamente a necessidade de manutenção manual. Mapeamento laser e sensor de tapetes: Identifica cada divisão da casa à primeira passagem e, ao detetar um tapete, aumenta a potência de aspiração e levanta a mopa automaticamente para não o molhar.

Identifica cada divisão da casa à primeira passagem e, ao detetar um tapete, aumenta a potência de aspiração e levanta a mopa automaticamente para não o molhar. Autonomia para casas grandes: Consegue funcionar até 150 minutos seguidos com uma única carga. Se a energia fraquejar, regressa sozinho à base para carregar e retoma a limpeza exatamente onde parou.

Consegue funcionar até 150 minutos seguidos com uma única carga. Se a energia fraquejar, regressa sozinho à base para carregar e retoma a limpeza exatamente onde parou. Barreiras virtuais personalizadas: Através do telemóvel, pode definir "zonas proibidas", como a área das taças dos animais de estimação ou o canto dos brinquedos, garantindo que o robot limpa apenas onde deseja.

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O assistente ideal para deixar as tarefas em piloto automático

O verdadeiro luxo do dia a dia é o tempo livre, e o feedback real de quem o comprou comprova que o investimento traz qualidade de vida imediata. Um dos compradores partilha que o aparelho superou as expectativas, destacando que "mapeia a casa com uma precisão incrível e o facto de aspirar e passar a mopa ao mesmo tempo deixa o chão num nível de limpeza impecável". Outro utilizador reforça o quão prático é para o quotidiano, resumindo que "o agendamento pela aplicação funciona perfeitamente; chego a casa do trabalho e o chão está totalmente limpo, sem barulho e sem falhar um único canto". Com uma redução de 478€ face ao valor habitual, é a oportunidade perfeita para automatizar a casa pelo melhor preço.

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