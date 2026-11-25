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Quem tem pouco tempo para andar com o aspirador e a esfregona sabe que a limpeza da casa acaba sempre por demorar mais do que devia. Com a Black Friday, este aspirador robot da Xiaomi, que aspira e esfrega ao mesmo tempo, passou do preço original de 162,63€ para 143,84€. Reúne 4,3 estrelas em mais de 800 avaliações na Amazon, tem o selo de Escolha da Amazon e foi comprado mais de 300 vezes no último mês.

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Aspira e esfrega ao mesmo tempo

A sucção é potente e tem quatro modos de potência, o que ajuda a remover o pó e os pelos de animais em pisos e cantos difíceis de alcançar. O reservatório tem três níveis de saída de água para ajustar a humidade ao tipo de piso, como o azulejo ou a madeira. É por isso que o modelo agrada a quem o usa: “Aspira muito bem e deixa o chão bastante limpo, mesmo apanhando pó e pelos sem problema”, conta uma compradora.

Um mapa preciso da casa

A navegação a laser analisa o espaço rapidamente e evita que fiquem zonas por limpar. Segundo uma compradora, “cria primeiro um mapa da zona e depois faz toda a divisão”, e pode escolher-se pela aplicação as divisões que se quer limpar, todas ou só algumas. O robot também avisa por voz quando começa e quando acaba, e depois volta à base para carregar. Outro utilizador, que já tem o segundo da marca, resume: “Não se perde, não bate nos móveis”.

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Ideal para tapetes e alcatifas

O equipamento deteta quando está em cima de um tapete e aumenta a sucção para apanhar o que estiver entre o pelo. “Quando deteta que está em cima de um tapete, aumenta a potência de aspiração”, explica um comprador. Há também quem o use numa casa com 70 m² de alcatifa e já tenha voltado a comprá-lo: “A bateria do antigo durou-me cinco anos”.

Depósitos grandes e muito recomendado

O recipiente do pó tem 520 ml e o depósito de água 260 ml, o que reduz as pausas para esvaziar e encher durante a limpeza e o torna adequado até para casas maiores. Entre as avaliações, há quem considere que “a relação qualidade-preço parece-me muito boa” e quem garanta que “é a melhor compra que fiz em anos”. Com a Black Friday, este robot está a 143,84€, abaixo do preço original de 162,63€.

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