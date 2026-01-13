A 100 euros?! É desta que compra o seu primeiro aspirador robot

Este artigo pode conter links afiliados*

Mais de 500 pessoas compraram isto no último mês: mini aquecedor que carrega em 3 minutos

Os aspiradores robot deixaram há muito de ser um artigo reservado a gamas altas e atualmente já é possível encontrar modelos funcionais a preços mais acessíveis, como este robot da Lefant, que se encontra agora por cerca de 103 €, depois de custar 121 €. Com uma média de 4,4 estrelas nas avaliações, este modelo tem tido um bom desempenho na Amazon, onde a marca é presença habitual entre os mais vendidos da categoria.

O formato compacto e o perfil baixo permitem-lhe circular facilmente por baixo de móveis, alcançando zonas que muitas vezes ficam esquecidas na limpeza manual. Com 2200pa de potência de sucção e duas escovas laterais que concentram a sujidade, o M210P foi desenvolvido a pensar em quem tem animais: a boca de aspiração não tem escovas rotativas, o que evita aquele problema irritante dos pelos enredados que obrigam a andar sempre a limpar o robot.

Adquira aqui

A sucção é suficientemente forte para lidar com pó, cabelos e pelos no dia a dia, e a cor champanhe dá-lhe um aspeto discreto que se integra bem em qualquer divisão. O robot deteta obstáculos com sensores pelo corpo todo, ajusta automaticamente a potência quando passa para cima de tapetes e alcatifas, e volta sozinho à base quando a bateria começa a ficar baixa. Com uma autonomia de até 120 minutos, consegue limpar áreas consideráveis de uma só vez.

Controlar tudo pela aplicação é simples: pode programar limpezas, escolher entre diferentes modos (limpeza organizada, aleatória, pontual, junto às paredes ou manual), acompanhar o mapa de limpeza em tempo real e até localizar o robot quando não sabe onde ele está. Também funciona com comandos de voz através de Alexa ou Google Assistant.

A manutenção não complica: o depósito sai e esvazia-se num instante, as escovas laterais limpam-se sem esforço, e convém trocar o filtro de três em três meses para manter a eficácia.

Para quem procura entrar no mundo dos aspiradores robot sem um investimento elevado, este modelo da Lefant a 103 euros apresenta-se como uma opção equilibrada e bem equipada para o preço que tem.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.