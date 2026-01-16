De 379 para 99 euros! Este aspirador robot aspira e lava o chão

Este artigo pode conter links afiliados*

Automatizar a limpeza da casa é, para muitas pessoas, uma forma de libertar tempo para outras tarefas, ou simplesmente para descansar. O Lefant M2 é um aspirador robot que aspira e lava o chão, pensado para acompanhar o ritmo da casa e circular de forma autónoma entre divisões, adaptando-se a diferentes tipos de pavimento. Atualmente disponível por 99 euros, depois de um desconto significativo face ao preço original de 379 euros, apresenta uma avaliação média de 4,3 estrelas, baseada em mais de mil avaliações.

Este modelo permite aspirar e lavar o chão num só ciclo, com um depósito de água de 300 ml e três níveis de humidade, o que ajuda a adaptar a limpeza a superfícies mais delicadas ou mais resistentes. A sucção atinge 6000 Pa, suficiente para recolher pó, detritos e pêlos de animais, enquanto a autonomia pode chegar aos 160 minutos, permitindo limpar várias divisões sem necessidade de recarga intermédia.

A navegação laser é um dos elementos centrais do Lefant M2. Este sistema permite-lhe mapear a casa e deslocar-se de forma organizada, evitando obstáculos e reduzindo choques com móveis. Consegue ultrapassar pequenos desníveis no chão e regressa automaticamente à base quando a bateria está a terminar, continuando a limpeza de forma autónoma sempre que necessário.

A gestão do robot é feita através da aplicação da marca, onde é possível definir horários, escolher divisões específicas ou criar zonas de limpeza. É também compatível com o Google Assistant, permitindo iniciar ou interromper a limpeza por comando de voz. Pensado para casas com animais e para quem prefere uma manutenção regular sem grande intervenção, o Lefant M2 apresenta-se como uma opção acessível para manter o chão cuidado ao longo da semana.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.