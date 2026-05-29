De 379€ para 99€: O robot com laser que aspira e lava está com um desconto de 74%

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Manter a casa livre de pó e de sujidade sem perder horas de volta da vassoura é o sonho de qualquer família, mas o preço elevado dos assistentes tecnológicos costuma adiar essa decisão. Felizmente, a oportunidade ideal acaba de regressar. O famosíssimo aspirador robot da Lefant voltou a entrar numa promoção histórica de 74%, fazendo o seu preço tombar dos habituais 379€ para uns inacreditáveis 99€. Este verdadeiro fenómeno de vendas somou mais de uma centena de compras só no último mês e tornou-se a solução mais económica do mercado para quem quer automatizar as limpezas sem gastar uma fortuna.

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O fim do drama dos pelos enredados

Com uma impressionante reputação construída através de mais de 1600 avaliações positivas e uma nota média de 4,3 estrelas na plataforma, o Lefant M210P destaca-se pelo seu design inteligente. Ao contrário dos modelos tradicionais, este robot conta com uma boca de aspiração direta sem escovas rotativas, o que elimina por completo o problema dos pelos de animais e cabelos compridos ficarem enredados e prenderem o motor. Toda esta eficácia é suportada por uma potência de sucção de 2200 Pa e duas escovas laterais que direcionam os detritos de forma implacável.

Tecnologia inteligente para o dia a dia

A inteligência artificial deste dispositivo faz com que ele trabalhe sozinho e sem qualquer tipo de supervisão. Equipado com sensores espalhados por todo o corpo para evitar quedas e colisões com os móveis, o robot tem ainda a capacidade de detetar tapetes e aumentar automaticamente a potência para arrancar a sujidade mais incrustada. A sua bateria de alta durabilidade garante uma autonomia contínua de até 120 minutos e, quando a energia começa a escassear, o próprio aparelho regressa de forma autónoma à base de carregamento.

Controlo total na palma da mão

A comodidade deste "achado" tecnológico fica completa com a sua aplicação móvel gratuita, onde o utilizador pode programar rotinas diárias, acompanhar o mapa da habitação em tempo real e alternar entre vários modos de limpeza personalizada. Para além disso, o dispositivo integra-se na perfeição com comandos de voz através da Alexa ou do Google Assistant. Se estava à espera do momento certo para adquirir o seu primeiro aspirador robot ou para reformar a vassoura antiga, esta promoção a menos de 100€ na Amazon é uma oportunidade simplesmente imperdível.

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