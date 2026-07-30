De 499€ para 132€: este aspirador robot também lava o chão e está com 74% de desconto

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Durante muito tempo, a navegação por laser em aspiradores robot era um luxo reservado a modelos que custavam três vezes mais. Isso mudou. O Lefant M330 Plus chegou ao mercado a mostrar que é possível ter essa mesma tecnologia — chamada dToF — sem pagar uma fortuna por ela, e está atualmente com 74% de desconto: de 499,99€ para 132,11€.

Com mais de 650 avaliações e uma média de 4,3 estrelas, o aparelho já conquistou utilizadores em vários países. Uma cliente espanhola, que vive numa casa de 90 metros quadrados com uma ave em casa, conta que o robot dá conta de recolher penas, sementes e restos de comida sem dificuldade, e que a bateria aguenta perfeitamente até ao fim da limpeza. Já em Itália, um comprador destaca que o mapeamento da casa foi preciso logo na primeira utilização, reconhecendo bem as divisões através da aplicação.

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Tecnologia que se adapta à casa

A grande vantagem deste robot está na forma como mapeia o espaço em poucos segundos, permitindo definir pela aplicação do telemóvel onde deve — ou não deve — limpar. Suporta até três mapas diferentes, o que o torna especialmente útil em casas com mais de um piso. A isto junta-se uma sucção de 5000 Pa, capaz de lidar tanto com poeira fina como com pelos de animais mais teimosos.

Aspira e lava ao mesmo tempo

Para além da aspiração, o M330 Plus integra um sistema de fregado com controlo de humidade constante, através de um depósito de água com acoplamento magnético fácil de instalar e remover. O resultado é uma limpeza uniforme em madeira, cerâmica ou superfícies mistas, sem zonas demasiado molhadas ou secas.

Sabe onde há tapetes e ajusta-se sozinho

Um dos pormenores mais apreciados é a deteção automática de tapetes: em modo de fregado, o robot evita-os para não os molhar; em modo de aspiração, aumenta a potência de sucção sozinho para retirar pó e pelos presos nas fibras. Não é preciso qualquer intervenção manual.

Autonomia para a casa toda

Com 150 minutos de limpeza contínua, o aparelho regressa automaticamente à base quando a bateria está a acabar e retoma o trabalho exatamente onde parou. Pode ainda ser controlado por voz através da Alexa, o que facilita ainda mais o dia a dia de quem o usa.

Entre o preço, a tecnologia e as avaliações positivas, este robot aspirador e lavagem parece reunir os argumentos certos para quem quer poupar tempo — e dinheiro — na limpeza da casa.

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