É o aspirador da moda, é lindo e está 100 euros mais barato

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É impossível não ter reparado: este aspirador robot está por todo o lado, das redes sociais aos vídeos de "passa um dia comigo", e não é por acaso. O Roomba Mini da iRobot tornou-se o queridinho de quem gosta que a casa fique impecável sem sacrificar a estética, disponível em várias cores, do rosa suave ao verde-sálvia, passando por tons neutros mais discretos. Mas a popularidade não se resume à aparência: apresentado como o aspirador robot mais pequeno da marca, este modelo está atualmente com 25% de desconto, disponível por 303,95€, depois de custar 405,59€. Vamos perceber, então, o que faz este aparelho, para além de ser tão bonito.

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Pequeno por fora, potente por dentro

Apesar do tamanho reduzido (33% menos volumoso do que outros modelos da marca), este aparelho tem uma sucção de 7000 Pa, capaz de eliminar sujidade, pó e migalhas com eficácia. O design compacto permite ainda chegar a zonas de difícil acesso, como debaixo de móveis baixos, onde aspiradores maiores normalmente não conseguem entrar. Uma utilizadora resume bem essa vantagem: "adoro que seja tão compacto, porque é muito fácil de manusear e pesa menos do que os grandes". A mesma cliente destaca ainda que a base fica um pouco encaixotada em casa e, mesmo assim, "o robô encontra-a sempre sem problemas".

Veja aqui o robot a funcionar:

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