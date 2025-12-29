Este aspirador robot aspira, lava o chão e navega sozinho pela casa por 99€

Este artigo pode conter links afiliados*

Parece um Dyson mas custa 132€: aspirador vertical surpreende quem teve modelos caros

O Lefant M2 é um robot aspirador com função de lavagem, indicado para quem quer automatizar a limpeza da casa, incluindo lares com animais de estimação e diferentes tipos de chão. Conta com uma avaliação média de 4,3 estrelas, baseada em mais de mil avaliações, e está atualmente com um desconto de 74%, tendo baixado de 379€ para 99€.

Aspira e lava o chão num só passo

Este modelo combina a função de aspirar com a lavagem do chão, ajustando automaticamente a intensidade quando deteta tapetes. O depósito de água tem 300 ml e permite escolher entre três níveis de humidade, ajudando a adaptar a limpeza a pisos mais sensíveis ou mais resistentes. A autonomia pode chegar aos 160 minutos, permitindo limpar várias divisões de uma só vez.

“Aspira bem, sobe pequenos relevos no chão e raramente fica preso”, escreve um utilizador satisfeito.

Navegação organizada e menos choques com móveis

Graças à navegação laser, o Lefant M2 desloca-se de forma estruturada pela casa, evitando obstáculos e reduzindo colisões com móveis. Consegue subir pequenos desníveis e regressa automaticamente à base quando a bateria está a terminar. “Ele faz a sua vida e volta sozinho para a base”, refere outro comprador.

Controlo simples através da aplicação

Através da App Lefant, é possível agendar limpezas, escolher divisões específicas ou definir zonas no mapa da casa. O robot é compatível com Alexa, Google Assistant e Apple Watch, permitindo um controlo prático sem necessidade de intervenção constante.

“Cumpre exatamente aquilo para que foi feito” e “Boa relação qualidade-preço” são algumas das opiniões mais frequentes entre quem já o utiliza.

