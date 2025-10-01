Facebook Instagram
Nem Xiaomi, nem Rowenta: este aspirador robot com 6 modos de limpeza está a menos de 100 euros

Silencioso, compacto e fácil de programar: o aspirador que faz tudo sozinho.
IOL
Hoje às 17:36

LEFANT M210 Pro aspirador robot
LEFANT M210 Pro aspirador robot

Fotografia: Amazon.es

Especialmente para quem tem animais de estimação, ou simplesmente gosta de ver o chão impecável todos os dias, ter um aspirador robot já não é um luxo — é quase uma necessidade. É aquela sensação de chegar a casa e saber que não precisa de se preocupar com migalhas, pelos ou pó acumulado. O LEFANT M210 Pro encaixa precisamente aí: trabalha sozinho, é fácil de usar e torna a rotina de limpeza muito mais leve.

Compacto e silencioso

Este modelo destaca-se pelo tamanho reduzido — só tem 7,8 cm de altura, o que significa que consegue passar por baixo de camas e sofás sem dificuldade. A autonomia também impressiona: até 120 minutos de limpeza contínua. E tudo isto de forma discreta, já que o nível de ruído ronda apenas os 55 decibéis. Uma cliente confirmou: “É a melhor opção que já vi nesta faixa de preço. É muito silencioso enquanto faz o trabalho de limpeza e deixa a minha casa sem pó.”

Pensado para quem tem animais

Um dos pontos fortes do LEFANT M210 Pro é a forma como lida com os pelos dos animais, evitando enredos que são comuns noutros modelos. Além disso, pode alternar entre o rolo de escova ou apenas sucção, conforme as necessidades. Como disse um utilizador: “Tenho um gato e não queria um aspirador que ficasse preso com os pelos dele. É ótimo poder escolher entre rolo de escova ou apenas sucção, dependendo das necessidades.”

aspirador robot lefant m210 pro

Inteligente na navegação

A tecnologia FreeMove 3.0 ajuda-o a reconhecer obstáculos, evitar quedas e ajustar-se aos espaços. Mesmo em divisões mais complicadas, o robot consegue circular sem se perder. Uma cliente escreveu: “É tão pequeno e inteligente. Limpa muito bem os cantos e lugares difíceis. Olha-se para o chão depois e pensa: ‘Incrível!’” Esse detalhe faz com que a limpeza pareça mais cuidada e completa, mesmo quando ninguém está em casa.

Uma questão de praticidade

A facilidade de programação através da aplicação torna tudo ainda mais simples: basta definir os horários e deixar o aspirador tratar do resto. Muitos utilizadores destacam precisamente essa conveniência. Um comentário resume bem a experiência: “É prático, fácil e muito melhor do que eu esperava. Uau, este produto é fantástico!”

Um pequeno extra que faz a diferença

Mais do que um aparelho, este robot representa tempo ganho. Tempo para descansar, para estar com a família ou até para não pensar na limpeza durante uns dias. Não é por acaso que tantas opiniões terminam da mesma forma: “Não podia estar mais feliz com esta compra” ou “Vale cada cêntimo”. Afinal, quem é que não gosta de chegar a casa e ver o chão sempre limpo?

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

