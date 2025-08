Um dos aspiradores robot mais elogiados da Amazon está agora a 99€ e a cor é um detalhe extra que encanta

Este artigo pode conter links afiliados*

Na rotina de limpeza doméstica, há aparelhos que passam despercebidos… até se tornarem indispensáveis. É o caso deste aspirador robot que, com um visual discreto e sofisticado, tem conquistado utilizadores em toda a Europa. O preço, agora abaixo dos 100€, parece quase simbólico perante as funcionalidades oferecidas: aspira com potência constante, circula com precisão e mantém a casa limpa com um esforço mínimo. Segundo uma utilizadora, “superou largamente as expectativas, principalmente pela forma como contorna móveis baixos e não colide com os cantos”.

O design champanhe, longe de ser um detalhe superficial, torna-o mais fácil de integrar em qualquer divisão sem destoar. Compacto, silencioso e com autonomia para uma limpeza completa, é controlado por aplicação e permite programar sessões específicas por horário ou por divisão. “O mapeamento funciona muito bem e o aparelho não se perde”, lê-se numa das avaliações, que acrescenta: “Já tinha tido outro modelo, este é muito mais intuitivo”.

Outro ponto a favor deste aparelho é a facilidade de manutenção. O compartimento de pó é simples de esvaziar, as escovas removem-se sem dificuldade e o nível de ruído é baixo o suficiente para não interferir com outras atividades. Muitos comentários destacam o equilíbrio entre desempenho e valor: “Não estava à espera de tanto por tão pouco. Mesmo em zonas com tapetes, limpa sem esforço”, escreve um comprador. É, de facto, uma opção acessível e surpreendente para quem procura mais tempo livre e menos horas a empurrar o aspirador tradicional.

Apesar de compacto, o modelo oferece seis modos distintos de limpeza, adaptando-se às necessidades de cada espaço. Desde o modo automático ao modo de limpeza localizada, passando pelo modo de contorno ou o modo em ziguezague, é possível selecionar a opção mais eficiente para cada divisão. A tecnologia de navegação evita áreas já limpas, o que melhora a autonomia e evita repetições. O resultado é uma casa cuidada, com o mínimo de esforço — a um preço que dificilmente se repete.

