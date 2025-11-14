Este robot aspira, esfrega e guarda a sujidade sozinho. E está com 67% de desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

O Eureka NERE10s está a 135,61€ na Amazon e os resultados têm superado as expectativas. "É incrível! Deixou a casa reluzente, tanto que até parece irreal!", garante um utilizador que decidiu experimentar. Este é o preço mais baixo de sempre — um desconto de 67% face aos 405,59€ recomendados. A Eureka é uma marca conhecida e de confiança no mercado dos aspiradores, e está a provar que tecnologia de qualidade pode ser acessível.

O que torna este robot especial é esvaziar-se sozinho. Sempre que termina a limpeza, volta à base e transfere toda a sujidade para um saco de 2 litros — que só precisa de ser trocado a cada 45 dias. Nada de andar a esvaziar depósitos todas as semanas. "A estação-base é muito prática e carrega-se automaticamente", garante um comprador. Para quem tem cães ou gatos em casa, este detalhe muda tudo: o robot acumula pelos, pó e resíduos sem precisar de atenção, enquanto a bateria carrega sozinha entre limpezas.

A navegação inteligente mapeia a casa em minutos e cria rotas organizadas. "O mapeamento foi muito rápido e eficaz", resume uma avaliação de cinco estrelas. Nada de robots perdidos a andar em círculos ou a bater nos móveis. Este modelo aprende onde está cada divisão e adapta-se aos diferentes espaços. Dá para programar limpezas, definir zonas proibidas e ajustar a intensidade — tudo pela app ou por voz com Alexa e Google Assistant.

A potência de sucção é suficiente para remover pó profundo de tapetes e pelos de animais em qualquer superfície. O robot trabalha até 180 minutos sem parar, o que cobre casas grandes numa só passagem. "Consegue penetrar bem em tapetes e alcatifas", nota um utilizador. Há um detalhe inteligente: quando deteta um tapete, levanta automaticamente a esfregona para não o molhar — só aspira. Quem tem tapetes em casa sabe o valor deste pormenor. E não, não é preciso estar sempre a vigiar: o robot funciona sozinho enquanto estamos fora ou a descansar.

Comparado com o modelo anterior da marca, o NER600, este tem o dobro da potência de sucção (de 2000 Pa para 4000 Pa), mais uma hora de autonomia e a vantagem do esvaziamento automático. "A diferença compensa. A longevidade faz valer o investimento", conclui uma avaliação. A configuração demora cinco minutos e, a partir daí, é deixar trabalhar.

A 135,61€, com entrega grátis e disponível em stock na Amazon, este robot tem 2.668 avaliações e uma classificação de 4,1 estrelas. Para quem quer reduzir o tempo dedicado às limpezas e ter mais tempo livre, esta é uma oportunidade rara. "Funciona impecavelmente através da aplicação. Acaba com as tarefas de limpeza sozinho", resume um comprador satisfeito. Menos tempo a limpar, mais tempo para o resto.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.