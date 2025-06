Aspirar já não custa: este aspirador robot potente e muito elogiado está com 60% de desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem disse que manter a casa limpa todos os dias tem de dar trabalho? Entre reuniões, refeições e uma tentativa de descanso, ninguém quer perder tempo com o aspirador na mão. Felizmente, vivemos numa época em que a tecnologia faz o trabalho por nós. Os aspiradores robot tornaram-se um essencial doméstico — discretos, eficientes e inteligentes, limpam sozinhos, evitam obstáculos, adaptam-se a qualquer piso e voltam à base para recarregar. Este modelo, em particular, é um dos mais elogiados, com utilizadores a afirmar que “limpa muito bem e é bastante silencioso” e que “a função de esfregona também é útil”.

Limpeza inteligente que se adapta à casa

O LEFANT M1 cria um mapa detalhado das divisões, o que lhe permite contornar móveis, evitar zonas delicadas e cobrir toda a área de forma eficiente. A sua navegação é feita com laser e sensores que medem distâncias em tempo real — é isto que lhe dá a capacidade de se mover com precisão mesmo em casas com muitos obstáculos. Graças ao seu sistema de movimento livre, o aspirador consegue circular por zonas irregulares, como juntas de pavimento ou pequenas elevações entre divisões, sem precisar de ajuda. “O mapeamento é fantástico, muito preciso e eficiente”, lê-se numa das avaliações. Outro utilizador comenta: “navega muito bem pela casa, evita obstáculos e não se perde”.

Aspira e lava o chão de uma só vez

Enquanto aspira, este modelo também lava o chão com um pano húmido. Tem três níveis de intensidade tanto na sucção como na saída de água, o que permite adaptar a limpeza ao tipo de chão ou à sujidade. A função de esfregona, como dizem alguns utilizadores, “é muito prática e eficaz no dia a dia”.

Até duas horas de autonomia e manutenção simples

Com uma autonomia de até 120 minutos por carga, este aspirador robot consegue limpar casas inteiras sem interrupções. Quando termina, regressa sozinho à base. Vem acompanhado de escovas de substituição, dois filtros HEPA, pano de limpeza e um tanque combinado que aspira e lava ao mesmo tempo. Tudo foi pensado para que o utilizador só tenha de o esvaziar e carregar — a manutenção é simples, rápida e limpa. O próprio aspirador é compacto, com menos de 10 cm de altura, o que significa que entra facilmente por baixo de camas e sofás.

Controlo total a partir do telemóvel

Através da aplicação, é possível programar a limpeza, ver o mapa da casa, ajustar a potência ou indicar zonas onde o robot não deve entrar. Para quem prefere comandos de voz, é compatível com assistentes como Alexa e Google. Também inclui um comando remoto tradicional para quem quiser opções mais diretas. “Funciona perfeitamente com a aplicação móvel e com Alexa”, resume um dos comentários.

Este modelo tem uma avaliação média de 4,2 estrelas em 5, com quase duas mil opiniões de utilizadores. A maioria destaca a facilidade de uso, a eficácia da limpeza e o silêncio com que trabalha. Está atualmente disponível com 60% de desconto, o que reduz o preço de 399,99€ para 169,99€.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.