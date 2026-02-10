Aspira e lava ao mesmo tempo: este robot 4 em 1 está a menos de 100 euros

Limpar a casa deixou de ser sinónimo de esforço físico e tempo perdido. Para quem tem animais, crianças ou simplesmente quer mais liberdade, os robots aspiradores tornaram-se aliados indispensáveis. O Lefant M2, um robot que aspira, varre e lava o chão com mopa, tem vindo a destacar-se na Amazon, com 4,3 estrelas de média em mais de mil avaliações e funcionalidades que facilitam o dia a dia de qualquer casa.

Apesar de compacto, o Lefant M2 surpreende pela potência. Com 6000 Pa, ajusta automaticamente a força ao tipo de superfície, removendo pó, cabelos e pelos de animais com facilidade. A navegação é feita através de laser dToF e sensores PSD, que detetam obstáculos baixos e mapeiam a casa com precisão. Com apenas 9,4 cm de altura, passa facilmente por baixo de sofás e móveis, e a sua autonomia de até 150 minutos permite limpar áreas grandes sem interrupções. O depósito de água de 300 ml, com controlo de fluxo em 3 níveis, garante que aspirar e lavar ao mesmo tempo seja rápido e eficiente.

Inclui ainda todos os acessórios essenciais: base de carregamento, suporte e mopa lavável, 5 mopas descartáveis, 2 escovas laterais, filtro HEPA, escova de limpeza e manual. O controlo é inteligente — é possível criar mapas da casa, definir zonas específicas, programar horários e operar o robot via app, Alexa ou Google Home. Os utilizadores destacam a praticidade: “Adoro este robot. Tem força suficiente para os tapetes e permite limpar zonas específicas através da aplicação” e “Muito contente com a compra. Permite criar mapas e limpar apenas divisões selecionadas. Recomendo vivamente”. Compacto, eficaz e fácil de usar, o Lefant M2 é ideal para quem quer poupar tempo e esforço mantendo a casa limpa.

