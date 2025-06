Bom de mais para ser verdade? Este aspirador robot já custou 299 e agora está a 109 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Este aspirador robot faz o trabalho por si. Não é preciso andar com o aspirador atrás nem tem de se baixar para chegar aos cantos mais difíceis. Liga-se sozinho, limpa a casa inteira e volta à base quando termina. A aplicação permite programá-lo para começar quando quiser e a compatibilidade com assistentes como Alexa e Google facilita ainda mais o processo. O modelo chama-se LEFANT M210 e funciona mesmo — até quando ninguém está em casa.

Cabe em todo o lado e evita obstáculos

Com apenas 7,8 cm de altura, o corpo compacto permite-lhe passar debaixo de camas, sofás e móveis baixos. Os sensores inteligentes evitam quedas e colisões, adaptando a rota para cobrir todas as zonas. Mesmo em casas com divisões estreitas ou com muitos móveis, este robot move-se com facilidade e evita ficar preso.

Aspira pelos e sujidade sem enrolar

O depósito deste modelo tem capacidade de 500ml e o sistema de sucção direta, sem escovas, evita que os pelos fiquem presos. Ideal para quem tem animais, aspira pó, cabelos, migalhas e até sujidade acumulada em tapetes de pelo curto. Segundo quem já comprou, a limpeza diária tornou-se muito mais simples desde que começou a usar este robot.

Adquira o aspirador robot aqui

Autonomia e modos de limpeza ajustáveis

A bateria do aspirador robot aguenta até 200 minutos e há seis modos diferentes que se ajustam ao que a casa precisa. Limpeza automática, zonas específicas, bordas ou ziguezague — tudo pode ser controlado a partir da aplicação. A potência chega aos 4000Pa e pode ser ajustada conforme o tipo de piso

O LEFANT M210 Pro esteve a 299 euros e agora custa apenas 109. Está disponível em preto e tem uma média de 4,3 estrelas em mais de seis mil avaliações. É silencioso, leve, prático e continua a ganhar destaque na Amazon, especialmente em casas com animais. Um robot discreto, mas eficaz, pensado para facilitar o dia a dia.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.