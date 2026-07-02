Este aspirador robot está a menos de 100€ na Amazon e as avaliações não deixam dúvidas

Este artigo pode conter links afiliados*

Fácil de limpar, leve e com rodas: este churrasco a carvão está abaixo dos 50 euros

É desta que compra uma boa escova elétrica: esta Oral-B passou de 86€ para 50€

Este sérum de vitamina C tem mais de 141 mil avaliações na Amazon e agora está a 10 euros

Já vendemos centenas deste tablet por cerca de 100€: vem com teclado e rato incluído

Encontrar um aspirador robot que combine preço baixo com um desempenho de confiança não é tarefa fácil, mas o Lefant M210 Pro parece ter conquistado esse equilíbrio. Com 4,3 estrelas em quase 2.400 avaliações e mais de 50 compras no último mês, o aparelho está atualmente com 49% de desconto, disponível por 91,35€, depois de ter custado 179,90€.

Comprar o aspirador robot Lefant M210 Pro por 91,35€ na Amazon

Sucção pensada para tapetes

Um dos pontos fortes deste modelo é o reconhecimento automático de tapetes, que faz o aparelho aumentar a potência de sucção assim que deteta uma superfície diferente do chão normal. Com até 2200 Pa de força, o M210 Pro consegue lidar com pó, pelos de animais e outros resíduos sem dificuldade, mesmo em casas com mais do que um tipo de pavimento.

Autonomia e navegação inteligente

O aparelho conta com seis sensores infravermelhos que lhe permitem detetar obstáculos e desviar-se deles em tempo real, além de reconhecer escadas para evitar quedas. Com um corpo compacto de 28 centímetros de diâmetro, entra facilmente por baixo de sofás, camas e móveis baixos. A bateria garante até 120 minutos de limpeza contínua, regressando sozinho à base de carregamento quando termina o ciclo ou quando a energia começa a ficar baixa.

O que dizem os clientes

As avaliações em espanhol e inglês confirmam a boa receção ao produto. Uma utlizadora destaca a facilidade de utilização e o baixo ruído, referindo que o aparelho limpa bem os pelos dos seus dois cães sem deixar resíduos no chão.

Já outro utilizador, que tinha um Roomba, diz notar diferenças claras a favor do modelo da Lefant, tanto ao nível do silêncio como da coordenação da limpeza. Outro comprador da Amazon, sublinha que o M2 limpa todo o apartamento a cada dois dias, com um resultado que considera melhor do que conseguiria manualmente, e elogia ainda o apoio ao cliente da marca.

Outras utilizadoras mencionam a comodidade de ter o aparelho a funcionar diariamente em casas com animais e a boa capacidade de navegação entre diferentes tipos de piso, incluindo tapetes e zonas junto a móveis.

Vale o investimento?

Para quem procura um aspirador robot eficiente sem gastar muito, o Lefant M210 Pro reúne as características certas: boa sucção, autonomia considerável e um preço que, com o desconto atual, fica bem abaixo da média para este tipo de equipamento.

Comprar o aspirador robot Lefant M210 Pro por 91,35€ na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.