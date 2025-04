De 250 para 100 euros? É desta que compra um aspirador robot

Este artigo pode conter links afiliados*

Se até agora resistiu à tentação de comprar um aspirador robot por causa do preço, talvez seja o momento de reconsiderar. Encontrámos um desconto que chamou a nossa atenção: o LEFANT M210P está com 60% de desconto na Amazon, passando de 250€ para apenas 99€. E não, não é daqueles modelos básicos que mal conseguem aspirar migalhas – este robot tem funcionalidades surpreendentes que esperaríamos encontrar apenas em modelos de gama alta. Afinal, quem não gostaria de chegar a casa e encontrar o chão limpo sem ter levantado um dedo?

Seis modos de limpeza para cada necessidade

Este aspirador robot destaca-se pela potente sucção, suficiente para limpar eficazmente pó, cabelos e pelos de animais. Os sensores inteligentes incorporados evitam colisões e quedas, permitindo que navegue com segurança pela casa. O design fino de apenas 7,8 cm permite-lhe limpar facilmente debaixo dos móveis e alcançar áreas difíceis.

Com seis modos de limpeza diferentes (automático, bordas, pontual, programado, espiral e direcional), adapta-se perfeitamente às necessidades específicas de cada divisão da casa.

Controlo simplificado e autonomia impressionante

A experiência de utilização não podia ser mais simples: pode controlar o aspirador através da aplicação móvel, do comando incluído ou até mesmo por comandos de voz via Alexa e Google Home. O depósito de pó de 500 ml oferece capacidade suficiente para várias sessões de limpeza antes de precisar ser esvaziado. Com uma autonomia de 120 minutos, consegue limpar até 120m² numa única carga. Uma cliente satisfeita partilha: "Excelente qualidade/preço. Foi uma ótima compra, aspiração eficaz e surpreendente. É possível configurar vários modos de limpeza conforme necessidades do utilizador. Além disso, consegue mapear toda a casa e é verdadeiramente inteligente." Com este preço promocional, é um investimento acessível para quem quer simplificar a limpeza diária sem comprometer a qualidade.

