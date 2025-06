Este aspirador robot foi a escolha de 18 mil pessoas. E agora está 200 euros mais barato

Este artigo pode conter links afiliados*

No dia-a-dia, entre o trabalho, as tarefas e os compromissos, é fácil deixar as limpezas para segundo plano. Foi precisamente aí que este equipamento entrou na vida de milhares de pessoas: o LEFANT M210P conquistou utilizadores por toda a Europa por ser compacto, silencioso e eficaz, mesmo nas casas com maior movimento. Uma das avaliações resume: "Comprei-o há seis meses e continua a funcionar de forma excecional. É muito útil para manter o chão limpo, especialmente quando se tem animais de estimação."

Agora com um desconto de 69% na Amazon, está disponível por 89 euros, muito abaixo do preço habitual de 289 euros.

Passa por baixo dos móveis e evita escadas

Com apenas 7,8 cm de altura, este aspirador robot chega a zonas difíceis, como debaixo da cama ou do sofá, sem precisar que se movam móveis. Os sensores incorporados evitam colisões com obstáculos e impedem quedas em escadas ou desníveis. "Funciona perfeitamente desde o primeiro uso", lê-se numa das avaliações. "É fácil de configurar e anda por toda a casa sem ficar preso."

Seis modos de limpeza ajustáveis no telemóvel

A flexibilidade é outro dos trunfos do modelo: oferece seis modos de limpeza, adaptáveis a diferentes rotinas e tipos de piso. Tudo pode ser controlado através da aplicação móvel, incluindo a programação para horas específicas do dia. Quem prefere comandos por voz também encontra aqui compatibilidade com Alexa, tornando o processo ainda mais intuitivo.

"Fácil de usar, aspira muito bem e tem boa qualidade. Recomendo vivamente a quem queira poupar tempo nas limpezas."

Potência discreta para o dia a dia

O sistema de sucção de 2200 Pa e o depósito com capacidade para 500 ml tornam o M210P eficaz em limpezas diárias. Em vez da escova rotativa tradicional, utiliza um porto de sucção direto, que reduz o risco de cabelos e pelos ficarem presos. Isso torna-o particularmente indicado para casas com animais.

"Tem sido essencial para manter o chão sempre limpo", refere uma utilizadora. "É bastante silencioso e tem boa autonomia."

Autonomia de duas horas e carregamento automático

Com uma autonomia até 120 minutos, o aparelho limpa várias divisões numa só carga. Quando a bateria atinge o fim, regressa sozinho à base para recarregar. O processo é automático e não exige qualquer intervenção.

"Boa máquina pelo preço. Limpa bem, funciona perfeitamente e quase não se ouve", refere um dos comentários mais recentes."

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.