Preço deste aspirador robot caiu a pique! Este modelo está a menos de metade do preço

Este artigo pode conter links afiliados*

Este aparelho 3 em 1 promete acabar com as dores de costas na limpeza (e está a metade do preço)

Ter um robot aspirador em casa é como ter um assistente de limpeza incansável que trabalha enquanto descansamos ou estamos fora. E este modelo da Lefant, que se tornou num dos aspiradores robots mais vendidos da Amazon, está a surpreender até os compradores mais céticos pelo seu desempenho. "Não esperava muito pelo preço, mas ao abrir a caixa vi que estava perante um produto de muita qualidade", partilha um utilizador satisfeito.

Compacto e eficiente

Com um design baixo e dimensões reduzidas, este robot aspirador consegue chegar aos locais mais difíceis. "Cabe por baixo dos móveis e limpa por toda a casa sem deixar uma esquina", confirma uma compradora. A sua potência de sucção é particularmente apreciada por quem tem animais de estimação - vários compradores com gatos e cães destacam como funciona bem na limpeza diária. "Desde que tenho o robot não há um pelo no chão, aspira muito bem e tem mucha potência, até aspira os grãos de areia do chão sem deixar nenhum", partilha um utilizador com dois gatos. Outro comprador com dois cães confirma que "é bastante eficiente, regula a potência dependendo da superfície e até trepa camas de cães sem se prender".

Adquira aqui o aspirador robot Lefant M210P

Fácil de usar e manter

A manutenção deste aspirador robot é surpreendentemente simples. "A limpeza do robot é muito fácil, pode-se retirar as escovas laterais e o depósito é muito simples de esvaziar", explica um utilizador satisfeito. O controlo é feito através da aplicação Lefant, que segundo os compradores é muito intuitiva, permitindo programar limpezas e até guiar o robot manualmente quando necessário. O aspirador detecta e evita obstáculos automaticamente, aumenta a potência quando encontra tapetes e consegue criar percursos eficientes de limpeza em toda a casa.

Tecnologia inteligente

Com seis modos diferentes de limpeza, este robot adapta-se a todas as necessidades: desde a limpeza programada à limpeza localizada de manchas, passando pela limpeza de bordas e cantos. É compatível com a app Lefant, Alexa e controlo remoto, oferecendo várias formas de operação. Os sensores anticolisão ajudam o robot a evitar bater ou riscar as paredes, e os sensores antiqueda impedem que caia pelas escadas. Quando a bateria está fraca, volta automaticamente à base de carregamento. Uma funcionalidade particularmente útil é o botão "procurar robot" na aplicação, que ajuda a localizar o aspirador quando necessário.

Atualmente, este robot aspirador Lefant está com uma descida de preço surpreendente. O modelo que normalmente custa 239,99€ está disponível por 99,99€, tornando-se numa das melhores ofertas da sua categoria.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.