Finalmente! Um dos aspiradores robot mais vendidos da Amazon está a metade do preço

Este artigo pode conter links afiliados*

Se há eletrodoméstico que veio revolucionar a vida familiar foi o aspirador robot. Agora já é possível relaxar no sofá, enquanto vemos o trabalho a ser feito. Se no passado era impensável deixar de carregar o aspirador de um lado para o outro, atualmente basta adquirir bons aparelhos e desfrutar da vida simplificada.

Falando em bons aparelhos, a sugestão de hoje é o Lefant M213S, um dos aspiradores robot mais vendidos da Amazon, que se encontra a metade do preço. Este pequeno milagre tem-se juntado a cada vez mais casas. Porquê? Vamos ver o que o distingue.

Sistema de anti-emaranhamento de pelo

Os utilizadores deste tipo de aspirador são, muitas vezes, donos de animais de estimação e sabemos o pesadelo que é ver as escovas do aspirador cheias de pelo, a precisarem de limpezas frequentes. Uma das vantagens deste modelo, o Lefant M213S, é o sistema sem emaranhamento de pelos, um verdadeiro alívio, acabando com a necessidade constante de desenrolar fios de pelo ou cabelo das escovas.

4 modos de limpeza diferentes, incluindo esfregona

Além de aspirar, este modelo também lava o chão, deixando-o impecável sem necessidade de recorrer ao balde e à esfregona. Dispõe de funcionalidades práticas, como controlo através da app e compatibilidade com a Alexa.

Design ultrafino, sensores infravermelhos e 150 minutos de autonomia

Uma das vantagens mais apelativas do aspirador robot é o seu design ultrafino, com apenas 7,8 cm de altura. Este tamanho permite ao aspirador alcançar facilmente os espaços debaixo dos móveis, áreas onde o pó se costuma acumular.

A tecnologia de sensores infravermelhos permite ao robot evitar quedas e obstáculos de forma precisa. Não terá de se preocupar com arranhões nos móveis ou acidentes nas escadas. O robot move-se pela casa com segurança, adaptando-se a diferentes superfícies, como tapetes e pisos duros, e consegue subir até 1,5 cm, garantindo que nenhuma área fica por limpar.

Com uma autonomia de até 150 minutos, realiza a limpeza sem a necessidade de ser recarregado com frequência.

Avaliações positivas de quem já comprou

Com uma classificação de 4,3 estrelas, o Lefant M213S é um sucesso entre os compradores. "Compra mais do que recomendada" destaca um utilizador, que menciona também a durabilidade da bateria e a facilidade de uso através da app. Outro cliente refere que, para o preço, "vai muito bem" e que se surpreendeu com a potência de sucção. “Adapta-se facilmente às diferentes divisões da casa," diz outro. E quem tem animais nota a eficácia: "Finalmente não tenho pelos a entupir a escova!"

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

