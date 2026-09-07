Poupe 74% na limpeza diária: Este aspirador robot traz uma esfregona magnética avançada para deixar o chão a brilhar

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Manchas no sofá? Este aparelho pulveriza, escova e aspira tudo de uma vez (menos de 70 euros)

O segredo das pessoas que têm sempre a casa limpa (e trabalham o dia inteiro)

“Nunca mais pegámos em vassouras e até de férias o levamos”: este micro-aspirador mudou a nossa vida doméstica

Até pode ter um aspirador caríssimo na despensa, mas o dia-a-dia faz-se com este rival da Dyson “low cost”

Manter a casa limpa já não tem de ser uma fonte de stress ou uma obrigação pesada a ocupar o seu tempo livre. Com uma abordagem descontraída e positiva, gerir o dia a dia torna-se muito mais simples quando delegamos as tarefas mais monótonas à tecnologia certa, como é o caso do aspirador robot Lefant M330 Plus.

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Como refere um utilizador, trata-se de um equipamento "cómodo, versátil e intuitivo" que transforma completamente a rotina. Graças a uma navegação inteligente que "mapeia inclusive áreas atrás de portas fechadas", este aparelho garante uma cobertura total e sem complicações, permitindo-lhe desfrutar de um ambiente acolhedor e impecável com o mínimo esforço.

Potência de sucção e pelos de animais

Com uma impressionante potência de sucção de 5000 Pa, este aspirador robot lida sem esforço com o pó mais difícil e com os pelos de animais. Como partilha um cliente que tem um Labrador na época de muda do pelo, as “performances do robot são excecionais”, conseguindo recolher aquilo que antes lhe era impossível, sem lhe causar dores nas costas. Além disso, o seu design sem escova central ajuda a evitar os incómodos entupimentos provocados pelos pelos.

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Esfregona magnética e limpeza do chão

O sistema 3 em 1 permite aspirar e lavar o chão em simultâneo, de forma muito prática. A esfregona possui um sistema de fixação magnética que facilita a sua colocação e remoção para lavagem. Os utilizadores confirmam que “aspira e lava como descrito”, considerando-o um “ótimo aliado em casa”.

Navegação inteligente e mapeamento

Equipado com tecnologia dToF, o aspirador robot cria mapas detalhados da casa com elevada precisão. Tal como destaca um comprador na Amazon, a aplicação é muito simples de utilizar, sendo “muito cómodo o facto de memorizar 3 plantas diferentes”, permitindo escolher facilmente a divisão ou o espaço que se pretende limpar.

Deteção de alcatifas e superação de obstáculos

Este modelo destaca-se ainda pela sua capacidade de adaptação aos diferentes tipos de chão da casa. O aspirador robot deteta automaticamente as alcatifas, subindo com facilidade para cima delas e aumentando a potência de sucção para uma limpeza profunda. E se tiver a esfregona colocada, o aparelho reconhece o tecido e evita passar por cima para não as molhar.

Autonomia e conectividade

Com uma bateria que oferece autonomia suficiente para limpar espaços de grandes dimensões e a capacidade de retomar a limpeza exatamente no ponto onde ficou depois de recarregar, este modelo destaca-se também pela facilidade de utilização com assistentes de voz. Alguns utilizadores apreciam particularmente a compatibilidade com a Alexa, permitindo gerir facilmente a limpeza através do telemóvel, sem que o robot esteja constantemente a embater nas paredes.

Aproveitar esta oportunidade única é dar um passo em direção a uma casa mais limpa e a uma mente mais leve. No fim de contas, o seu tempo merece ser gasto no que realmente importa, deixando o trabalho duro nas mãos da tecnologia certa.

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