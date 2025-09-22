Pequeno mas poderoso: este robot aspira e esfrega ao mesmo tempo por menos de 140€

Este artigo pode conter links afiliados*

Há cada vez mais quem aposte em tecnologia para simplificar as tarefas domésticas, e os aspiradores robot estão no topo dessa lista. O modelo Lefant M330 Pro tornou-se um dos mais populares: já soma mais de 11 mil avaliações, com uma média de 4,3 estrelas. A combinação de preço acessível, funcionalidades avançadas e resultados consistentes explica o sucesso. Neste momento, está disponível na Amazon por 139,99 € — menos 72% face ao preço original de quase 500 €.

Pequeno mas eficaz

Com apenas 9,5 cm de altura, o robot consegue chegar a zonas onde a maioria dos aspiradores não passa, incluindo debaixo de sofás e camas. Um utilizador confirma: “Compacto, eficiente e a um óptimo preço. Passa facilmente por baixo dos móveis e aspira eficazmente. A bateria dura cerca de uma hora e ainda faz uma boa limpeza em casa.”

Adquira aqui

Limpeza adaptada a cada divisão

A navegação inteligente com mapeamento permite programar a limpeza por horários e personalizar cada espaço da casa. A aplicação associada é descrita como prática e intuitiva, facilitando o controlo à distância. Outro comprador partilha: “Aspira debaixo das camas, mesas e cantos difíceis, por onde eu não consigo chegar. A vida útil tem sido boa e não dá problemas.”

Aspira e lava em simultâneo

O Lefant M330 Pro junta aspiração a 5000 Pa com a função de esfregona, graças ao reservatório de água de 200 ml e à mopa incluída. A autonomia de até 150 minutos cobre áreas até 150 m² sem necessidade de recarga. Como descreve um cliente: “Desde o primeiro dia que o pus a trabalhar na minha sala, percebi que havia pó e detritos que nem sabia que existiam. É versátil e funciona perfeitamente.”

Potência ajustável para cada momento

O robot dispõe de três níveis de potência — Silencioso, Standard e Máximo — para se adaptar a diferentes situações. É possível deixá-lo a trabalhar discretamente durante o dia ou aumentar a potência quando há mais sujidade acumulada.

Mais autonomia, menos manutenção

Com um depósito de 450 ml, o Lefant reduz a frequência de esvaziamento. A entrada de sucção sem escova giratória evita os enredos de cabelo, o que significa menos paragens e menos trabalho para quem o utiliza.

Controlo por voz e conectividade

Compatível com Alexa e com a aplicação própria via Wi-Fi, pode ser controlado à distância ou através de comandos de voz. Programar horários, iniciar a limpeza ou restringir áreas torna-se muito simples, mesmo quando não se está em casa.

Uma compra que compensa

Por 139,99 €, este robot oferece funcionalidades que antes estavam reservadas a modelos muito mais caros. Como resume um utilizador: “Excelente preço para a gama de recursos, tornou-se uma verdadeira pechincha no meu caso. Funciona muito bem e continua sem falhas.” Não é por acaso que já convenceu milhares de lares a deixar a limpeza diária entregue à tecnologia.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.