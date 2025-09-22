Facebook Instagram
Descobertas

Pequeno mas poderoso: este robot aspira e esfrega ao mesmo tempo por menos de 140€

Encontrámos o aspirador robot com 72% de desconto e milhares de elogios na Amazon.
IOL
Hoje às 12:20

Este artigo pode conter links afiliados*

Piaçabas tradicionais já eram. Este modelo é bonito e muito mais higiénico

Há cada vez mais quem aposte em tecnologia para simplificar as tarefas domésticas, e os aspiradores robot estão no topo dessa lista. O modelo Lefant M330 Pro tornou-se um dos mais populares: já soma mais de 11 mil avaliações, com uma média de 4,3 estrelas. A combinação de preço acessível, funcionalidades avançadas e resultados consistentes explica o sucesso. Neste momento, está disponível na Amazon por 139,99 € — menos 72% face ao preço original de quase 500 €.

Pequeno mas eficaz

Com apenas 9,5 cm de altura, o robot consegue chegar a zonas onde a maioria dos aspiradores não passa, incluindo debaixo de sofás e camas. Um utilizador confirma: “Compacto, eficiente e a um óptimo preço. Passa facilmente por baixo dos móveis e aspira eficazmente. A bateria dura cerca de uma hora e ainda faz uma boa limpeza em casa.”

Adquira aqui

aspirador robot LEFANT M330 PRO

Limpeza adaptada a cada divisão

A navegação inteligente com mapeamento permite programar a limpeza por horários e personalizar cada espaço da casa. A aplicação associada é descrita como prática e intuitiva, facilitando o controlo à distância. Outro comprador partilha: “Aspira debaixo das camas, mesas e cantos difíceis, por onde eu não consigo chegar. A vida útil tem sido boa e não dá problemas.”

Aspira e lava em simultâneo

O Lefant M330 Pro junta aspiração a 5000 Pa com a função de esfregona, graças ao reservatório de água de 200 ml e à mopa incluída. A autonomia de até 150 minutos cobre áreas até 150 m² sem necessidade de recarga. Como descreve um cliente: “Desde o primeiro dia que o pus a trabalhar na minha sala, percebi que havia pó e detritos que nem sabia que existiam. É versátil e funciona perfeitamente.”

Potência ajustável para cada momento

O robot dispõe de três níveis de potência — Silencioso, Standard e Máximo — para se adaptar a diferentes situações. É possível deixá-lo a trabalhar discretamente durante o dia ou aumentar a potência quando há mais sujidade acumulada.

Mais autonomia, menos manutenção

Com um depósito de 450 ml, o Lefant reduz a frequência de esvaziamento. A entrada de sucção sem escova giratória evita os enredos de cabelo, o que significa menos paragens e menos trabalho para quem o utiliza.

Controlo por voz e conectividade

Compatível com Alexa e com a aplicação própria via Wi-Fi, pode ser controlado à distância ou através de comandos de voz. Programar horários, iniciar a limpeza ou restringir áreas torna-se muito simples, mesmo quando não se está em casa.

Uma compra que compensa

Por 139,99 €, este robot oferece funcionalidades que antes estavam reservadas a modelos muito mais caros. Como resume um utilizador: “Excelente preço para a gama de recursos, tornou-se uma verdadeira pechincha no meu caso. Funciona muito bem e continua sem falhas.” Não é por acaso que já convenceu milhares de lares a deixar a limpeza diária entregue à tecnologia.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Piaçabas tradicionais já eram. Este modelo é bonito e muito mais higiénico
Este modelo da Skechers vende-se aos milhares e está agora a 40 euros
Sim, estas sapatilhas da Vans estão mesmo a 39€. Um clássico que vale a pena aproveitar
“Bonitos, fortes e duradouros”. Este é o conjunto de caixas tipo tupperware mais vendido da Amazon
Estes tapetes vintage são bonitos, confortáveis e começam nos 25€
Esqueça o Dyson: este secador profissional é muito semelhante e custa seis vezes menos
De 130 para 28 euros: estes fones sem fios não caem das orelhas e são um sucesso
Nunca esteve tão barato este aspirador profissional de pó e líquidos. Nem chega aos 100 euros
Mais Vistos
00:06:28
Secret Story
«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa
tvi
00:01:59
Secret Story
Após momento de tensão e gritos, Liliana e Marisa fazem as pazes com um abraço e lágrimas
tvi
00:06:28
Secret Story
«Tu jamais podes-te dirigir a mim e dizeres que sou galdéria!»: Gritos reinam na casa
tvi
00:09:14
Secret Story
Pista para um segredo gera o caos na casa! Veja o que se passou
tvi
Destaques IOL
Piscinas portuguesas
Descobrimos as piscinas portuguesas mais incríveis para mergulhos de outono
Regras de etiqueta
Posso levantar a mesa e lavar a loiça com convidados em casa? Saiba o que manda a etiqueta
Morte
Celebridade da TV morreu em queda de avioneta. O ex-marido deu a notícia sem saber que a antiga companheira seguia a bordo
Fábio Belo
OPINIÃO I Secret Story 9: Uma semana que pareceu um mês
Mais Lidas
Dois às 10
Sem trabalho após sair do «Secret Story», Bruno Miguel anuncia decisão: «Não vejo outra solução»
tvi
Tragédia
Aos 26 anos, noiva sentiu-se mal no altar e acabou em coma no hospital. Morreu após dois dias
Bola de Ouro
Bola de Ouro: João Neves fica na 19.ª posição
maisfutebol
Internacional
Ali Koç perde eleições e sai da presidência do Fenerbahçe
maisfutebol
Famosos
Vida antes de "Secret Story": a história de amor de Pedro Jorge e Marisa em 30 fotos!
selfie
Pedro Benevides
Pedro Benevides partilha novas fotografias da mulher: "casalinho maravilha"