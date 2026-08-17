Este aspirador robot é ideal para quem tem animais de estimação e está a menos de 90€

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Tipo Dyson, mas por uma fração do preço: o aspirador sem fios mais potente da Amazon está com desconto flash

Adeus, Dyson? Conheça o aspirador sem fios que está a dar cartas na Amazon e custa metade do preço

Para quem tem animais de estimação em casa, o pelo acumulado é um dos maiores desafios da limpeza diária, sobretudo quando fica preso nas escovas rotativas dos aspiradores tradicionais. É precisamente esse problema que este aspirador robot da Lefant promete resolver, ao dispensar a escova giratória inferior e apostar num bocal de sucção único, que recolhe o pó e os pelos sem risco de emaranhamento, com uma eficiência de limpeza que ronda os 90%. Atualmente com 31% de desconto, está disponível por 89,86€, um valor abaixo do preço mais baixo registado nos últimos 30 dias (129,99€).

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Sucção reforçada para tapetes e superfícies difíceis

O modelo M210P reconhece automaticamente quando passa de um pavimento duro para um tapete e aumenta a sucção máxima para compensar, chegando aos 2200 Pa. Uma utilizadora conta que, mesmo em tapetes finos, o aparelho recolhe bastante bem o pó, os pelos e a sujidade do dia a dia. Outro comprador destaca especificamente a eficácia com animais de estimação, referindo que o aspirador consegue chegar por baixo de móveis e sofás graças ao tamanho compacto (28 cm de diâmetro por apenas 7,8 cm de espessura), e que, por não ter escova rotativa, os pelos não se enrolam nela.

Seis modos de limpeza e deteção de obstáculos

Este aparelho conta com seis modos de limpeza à escolha (automático, ordenado, pontual, de borda, programado e controlo direcional), o que permite adaptar a limpeza a diferentes divisões ou necessidades específicas. A tecnologia de deteção incorpora vários sensores infravermelhos e anticolisão, que ajudam o aspirador a contornar obstáculos e a identificar escadas, evitando quedas. Um utilizador nota que, durante o mapeamento inicial da casa, o aspirador passou por todas as zonas sem deixar acumulações de pó, apesar de ter repetido a passagem em algumas divisões.

Autonomia longa e funcionamento silencioso

Com até 120 minutos de autonomia, este robot consegue limpar casas de maior dimensão numa só carga, regressando depois sozinho à base para recarregar. Vários utilizadores elogiam também o baixo nível de ruído durante o funcionamento, algo particularmente valorizado por quem prefere programar a limpeza para quando não está em casa. O caixote de pó, com 500 ml de capacidade, reduz ainda a necessidade de esvaziamentos frequentes, e o filtro HEPA incluído ajuda a reter partículas mais finas, um pormenor a considerar por quem sofre de alergias.

Ligação por Wi-Fi e comando por voz

A ligação à internet permite controlar o aspirador através de aplicação ou comandos de voz via Alexa, com um utilizador a destacar como é fácil de configurar e pôr a funcionar em poucos minutos. Um comprador relatou alguma dificuldade inicial em sincronizar com a Alexa, mas a maioria descreve o processo como simples.

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