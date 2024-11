Promoção brutal: este aspirador robot com 5 modos de limpeza está com um desconto de 60%

Este artigo pode conter links afiliados*

O segredo para acabar com as alergias pode estar neste aparelho. E nunca esteve tão barato

Depois do sucesso que fez junto dos nossos leitores o aspirador robot da LEFANT que partilhámos anteriormente, não podíamos deixar de revelar esta oportunidade única. O modelo M310 da mesma marca está com um desconto surpreendente de 57%, passando de 299,99€ para 129,99€. Se ainda não tem um aspirador robot em casa, deixamos esta avaliação de um utilizador: "A melhor compra que fiz, facilita-me imenso a vida com os meus gatos."

Desvia-se de tudo, até dos pés da mesa

O LEFANT M310 destaca-se pela sua capacidade de navegação inteligente. Equipado com 8 sensores triangulares frontais, consegue detetar e evitar obstáculos num raio de 180°, mesmo as pernas mais finas de cadeiras e mesas: "É silencioso e move-se sem problemas entre os móveis", partilha um consumidor.

O melhor amigo dos donos de animais

A potência de sucção, combinada com um sistema anti emaranhamento e duas escovas laterais, torna este robot particularmente eficaz. A boca de sucção sem escovas garante zero emaranhamentos, enquanto o sistema de filtragem duplo faz toda a diferença: primeiro, um filtro em aço inoxidável captura as partículas maiores e depois um filtro HEPA trata do pó microscópico, pólen e pelos mais finos. O depósito de 550 ml permite uma limpeza completa sem interrupções. Como destaca uma review recente: "Para quem tem animais é uma grande ajuda, apanha todos os pelos sem ficar emaranhado."

Cinco modos para uma limpeza personalizada

Este robot adapta-se ao seu dia-a-dia com cinco modos diferentes: o modo "Auto" faz uma limpeza completa da casa em ziguezague, o modo "Edge" concentra-se especificamente nos rodapés e cantos, o modo "Spot" é perfeito para limpar uma área específica onde caiu algo, o modo "Manual" permite controlar o robot através da aplicação, e o modo "Schedule" permite programar limpezas automáticas para os horários que mais lhe convêm.

Uma única carga garante 180 minutos de limpeza (o suficiente para uma casa de 180 m²) e, como confirma um utilizador nas avaliações: “Bom tempo de bateria e carrega sozinho, não preciso de me preocupar."

A magia do controlo por voz

O controlo pode ser feito através da aplicação Lefant ou por comandos de voz com a Alexa. É possível programar horários, ajustar a potência e personalizar a limpeza conforme as necessidades de cada casa. Como refere uma das avaliações mais recentes: "A aplicação é super intuitiva e funciona na perfeição com a Alexa."

