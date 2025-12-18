Aspirador robot 3 em 1 cai de 304€ para 135€ e chega antes do Natal

Este artigo pode conter links afiliados*

Quando um aspirador robot reúne funções 3 em 1, elevada potência e ainda recebe avaliações perfeitas dos utilizadores, torna-se difícil ignorá-lo. O Honiture G20 Pro afirma-se como uma solução prática para quem quer automatizar a limpeza diária da casa, combinando varrer, aspirar e lavar o chão num único equipamento compacto e eficiente. Com um preço que já esteve nos 304€ e que agora surge por apenas 135€ numa oferta flash, é um daqueles casos raros em que a relação qualidade-preço salta imediatamente à vista. A isto junta-se o facto de ter registado mais de 200 compras no último mês, um sinal claro de que está a conquistar rapidamente a confiança dos consumidores.

Uma das grandes vantagens deste robot é o seu design ultra-fino de apenas 7,6 cm, que lhe permite chegar facilmente a zonas difíceis como debaixo de sofás, camas e móveis baixos. Em simultâneo, a função de lavagem ajuda a remover manchas ligeiras e pó fino, deixando os pavimentos visivelmente mais limpos sem esforço adicional. Azulejos, madeira, laminados ou tapetes — o G20 Pro adapta-se automaticamente a cada superfície.

Com 4500Pa de sucção, o Honiture G20 Pro lida sem dificuldades com pelos de animais, migalhas e sujidade acumulada, mesmo em tapetes. A tecnologia Smart Auto-Boost aumenta automaticamente a potência quando necessário, garantindo uma limpeza mais profunda onde ela é realmente precisa. A isto junta-se uma autonomia generosa de até 180 minutos, suficiente para limpar casas inteiras numa só sessão, regressando depois sozinho à base para recarregar.

A navegação inteligente segue um padrão de limpeza em “Z”, cobrindo o espaço de forma organizada e eficiente, com uma taxa de limpeza em linha reta de 95%. Sensores anti-queda e anti-colisão evitam acidentes, enquanto o controlo pode ser feito de várias formas: através da aplicação móvel, comando à distância ou por voz, com compatibilidade total com Alexa e Google Assistant. É um robot pensado para funcionar de forma autónoma, mesmo quando não está ninguém em casa.

As opiniões dos utilizadores confirmam a boa experiência: destacam o silêncio durante o funcionamento, a facilidade de utilização e a eficácia tanto na aspiração como na lavagem. Para quem tem animais de estimação ou pouco tempo para tarefas domésticas, o Honiture G20 Pro surge como um aliado fiável no dia a dia, oferecendo limpeza consistente, conforto e tranquilidade — tudo num só equipamento inteligente.

