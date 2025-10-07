De 405 para 172 euros no Prime Day: o robot que aspira e esfrega o chão está com mega desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

Nada melhor do que chegar a casa, relaxar e ter tudo limpo — sem precisar de levantar um dedo. O Eureka NER-E10s é um aspirador robot com estação de auto-esvaziamento, ideal para quem quer poupar tempo e manter a casa impecável todos os dias. Durante o Prime Day, está disponível por 172,80 euros, um valor muito abaixo do preço original de 405 euros. Com uma classificação média de 4,1 estrelas e quase três mil avaliações, este modelo é um dos mais procurados da Amazon.

Chegar a casa e encontrar o chão impecável, sem ter mexido uma palha — parece um luxo, mas está ao alcance de qualquer um. O Eureka NER-E10s combina potência e autonomia com um sistema de limpeza completo: aspira e esfrega ao mesmo tempo. A sua sucção de 4000 Pa remove eficazmente pó, migalhas e pelos de animais, enquanto a função de esfregona automática garante um acabamento perfeito nos pisos duros. A base de auto-esvaziamento tem capacidade para 45 dias, libertando o utilizador da tarefa de esvaziar o depósito com frequência.

A navegação LiDAR e os algoritmos inteligentes SLAM permitem ao robot mapear cada divisão e planear rotas eficientes, evitando obstáculos e adaptando-se a diferentes superfícies. É possível controlar tudo através da aplicação móvel ou por comando de voz, compatível com Alexa e Google Assistant. Além disso, a autonomia de 180 minutos permite limpar grandes áreas de forma contínua e silenciosa — perfeito para quem tem casas maiores ou simplesmente quer a garantia de que tudo fica limpo de uma só vez.

Durante o Prime Day, a Amazon destaca o Eureka NER-E10s como uma das melhores opções em robots aspiradores — especialmente pelo preço e pelas funcionalidades avançadas. Vendido e enviado pela Amazon, oferece entrega rápida, devoluções fáceis e a confiança de uma Escolha da Amazon. Uma oportunidade perfeita para quem quer simplificar o dia a dia e chegar a casa sempre com o chão limpo.

