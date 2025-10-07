Facebook Instagram
Descobertas

De 405 para 172 euros no Prime Day: o robot que aspira e esfrega o chão está com mega desconto

Acabaram-se as desculpas: este robot aspira, esfrega e esvazia-se sozinho durante 45 dias.
Pilar Castelo Branco
Hoje às 16:18

Este artigo pode conter links afiliados*

EUREKA NERE10s Robot aspirador e esfregona
EUREKA NERE10s Robot aspirador e esfregona
Foto: Amazon.es
É o fim das noites frias: este edredão Pikolin está com 25% de desconto no Prime Day

Nada melhor do que chegar a casa, relaxar e ter tudo limpo — sem precisar de levantar um dedo. O Eureka NER-E10s é um aspirador robot com estação de auto-esvaziamento, ideal para quem quer poupar tempo e manter a casa impecável todos os dias. Durante o Prime Day, está disponível por 172,80 euros, um valor muito abaixo do preço original de 405 euros. Com uma classificação média de 4,1 estrelas e quase três mil avaliações, este modelo é um dos mais procurados da Amazon.

Chegar a casa e encontrar o chão impecável, sem ter mexido uma palha — parece um luxo, mas está ao alcance de qualquer um. O Eureka NER-E10s combina potência e autonomia com um sistema de limpeza completo: aspira e esfrega ao mesmo tempo. A sua sucção de 4000 Pa remove eficazmente pó, migalhas e pelos de animais, enquanto a função de esfregona automática garante um acabamento perfeito nos pisos duros. A base de auto-esvaziamento tem capacidade para 45 dias, libertando o utilizador da tarefa de esvaziar o depósito com frequência.

Adquira aqui

eureka ner-e10s

A navegação LiDAR e os algoritmos inteligentes SLAM permitem ao robot mapear cada divisão e planear rotas eficientes, evitando obstáculos e adaptando-se a diferentes superfícies. É possível controlar tudo através da aplicação móvel ou por comando de voz, compatível com Alexa e Google Assistant. Além disso, a autonomia de 180 minutos permite limpar grandes áreas de forma contínua e silenciosa — perfeito para quem tem casas maiores ou simplesmente quer a garantia de que tudo fica limpo de uma só vez.

Durante o Prime Day, a Amazon destaca o Eureka NER-E10s como uma das melhores opções em robots aspiradores — especialmente pelo preço e pelas funcionalidades avançadas. Vendido e enviado pela Amazon, oferece entrega rápida, devoluções fáceis e a confiança de uma Escolha da Amazon. Uma oportunidade perfeita para quem quer simplificar o dia a dia e chegar a casa sempre com o chão limpo.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
É o fim das noites frias: este edredão Pikolin está com 25% de desconto no Prime Day
Estas Reebok clássicas custam metade do preço durante o Prime Day (32 euros!)
É o fim dos ácaros e alergias: este aspirador de colchões está com 40% de desconto no Prime Day
Vai fazer uma criança muito feliz: esta Barbie vende-se aos milhares e está com desconto na Amazon
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon
O creme antirrugas mais vendido da Amazon está a 13€ durante o Prime Day
Aquecedor inteligente que poupa na conta da luz está 46 euros mais barato (e controla-se pelo telemóvel)
Este aparelho elimina manchas e odores dos tecidos e está 87 euros mais barato
Mais Vistos
00:02:25
Secret Story
Raquel quase revela segredo de Liliana. A reação da concorrente é impagável
tvi
00:05:05
Secret Story
Afinal este é que foi o primeiro beijo de Liliana e Fábio! Veja as imagens noturnas que ninguém viu
tvi
00:01:19
Secret Story
«Estás a brincar!?»: Marisa confronta Pedro Jorge com ciúmes de Lídia
tvi
00:01:07
Secret Story
Lídia tem teoria sobre segredo de Pedro Jorge: «Podem ser um casal verdadeiro»
tvi
Destaques IOL
Saúde
A gelatina é recomendada na maioria das dietas, mas especialistas alertam para riscos de a comer todos os dias
Mafalda Agante
Uma mesa sobre o Atlântico: o encanto da Casa de Chá da Boa Nova na companhia de Matt Preston
Receitas
Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)
Levi's
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon
Mais Lidas
Miss portugal
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
Dois às 10
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»
tvi
Mau tempo
Há uma nova tempestade no Atlântico que se está a transformar num furacão
cnn
Marisa Cruz
Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?
Luís Montenegro
Caso Spinumviva: procuradores entendem que deve ser aberto inquérito a Montenegro
cnn
Futebol
Champions feminina: Benfica sofre reviravolta diante da Juventus
maisfutebol