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Eu adorei. Qualidade incrível pelo preço, exatamente como esperava. Aspira maravilhosamente bem e recomendo 100%

De 369€ para 109€: este aspirador robot aspira sozinho, passa a esfregona e remata com um pano seco. Os clientes aprovam
IOL
Hoje às 10:47

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Aspirador robot
Aspirador robot
Este aspirador de 162 € é o rival à altura do Dyson que está a dar que falar

O mercado dos aspiradores robot continua a crescer, mas nem todos os modelos conseguem equilibrar preço acessível com desempenho sólido. O LEFANT M213 tem chamado a atenção precisamente por isso. Com uma descida de preço significativa e centenas de avaliações positivas, tornou-se uma opção relevante para quem procura automatizar a limpeza da casa sem gastar muito.

Preço com desconto acentuado

Um dos pontos mais relevantes deste modelo é a redução de preço. O aspirador está disponível por cerca de 109,98 euros, quando o valor mais baixo registado nos últimos 30 dias foi de 369,99 euros. Esta diferença representa uma poupança de aproximadamente 70%. Este tipo de descida não é comum em equipamentos com funcionalidades combinadas de aspiração e limpeza, o que ajuda a explicar o aumento recente da procura.

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Avaliações dos utilizadores

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O LEFANT M213 apresenta uma classificação média de 4,2 em 5 estrelas, baseada em centenas de opiniões. Cerca de 86% das avaliações são positivas, o que indica um nível de satisfação consistente. "Eu adorei! Qualidade incrível pelo preço, exatamente como esperava. Aspira maravilhosamente bem e recomendo 100%", escreveu uma cliente. 

Benefícios exclusivos?
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Outro cliente partilhou: "Tenho este aspirador desde janeiro de 2026. Comprei-o porque tenho dois animais de estimação e já tinha experimentado outras marcas como Cecotec e Xiaomi. O melhor deste é que não tem escova, e assim os pelos não se enrolam nas escovas. Funciona muito bem para aspirar pelos, mesmo na velocidade normal, sem precisar de usar a potência máxima". 

Entre os pontos mais referidos pelos utilizadores estão:

  • Boa relação qualidade preço
  • Facilidade de utilização
  • Eficácia na recolha de pelos de animais
  • Capacidade de entrar em zonas de difícil acesso

As críticas tendem a focar limitações normais nesta gama de preço, como ausência de mapeamento avançado.

Design compacto pensado para espaços pequenos

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Com apenas 28 cm de largura, este robot aspirador foi desenvolvido para circular facilmente entre móveis. É especialmente útil em áreas como:

  • Espaços entre sofás e mesas
  • Debaixo de camas
  • Cantos mais estreitos da casa

O acabamento com efeito metálico e o botão frontal simples dão-lhe um aspeto discreto e funcional.

Benefícios exclusivos?
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Sistema de navegação com sensores 6D

O modelo inclui a tecnologia FreeMove 2.0, baseada em 11 sensores eletrónicos. Este sistema ajuda a:

  • Evitar obstáculos
  • Reduzir colisões
  • Prevenir quedas em escadas

Na prática, traduz-se numa limpeza mais fluida e menos interrupções.

Boa escolha para quem tem animais

Uma das características diferenciadoras é o design sem escova de rolo. Em vez disso, utiliza duas escovas laterais e sucção direta.

Isto significa:

  • Menos cabelos e pelos presos no mecanismo
  • Manutenção mais simples
  • Melhor desempenho em casas com animais

A potência de sucção de 2200 Pa é suficiente para lidar com pó, cabelos e sujidade leve em pisos duros e tapetes.

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Função de esfregona incluída

Além de aspirar, o LEFANT M213 permite uma limpeza complementar com pano seco. Esta função ajuda a remover pequenas manchas e a melhorar o resultado final, embora não substitua uma lavagem profunda.

Autonomia e carregamento

A bateria permite até 100 minutos de funcionamento, o que é adequado para casas pequenas e médias. O robot regressa automaticamente à base para carregar, garantindo que está pronto para a próxima utilização.

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Vale a pena?

Para quem procura um robot aspirador simples, eficaz e com preço reduzido, o LEFANT M213 apresenta argumentos fortes. Não oferece funcionalidades avançadas como mapeamento inteligente, mas compensa com:

  • Preço significativamente mais baixo
  • Avaliações consistentes
  • Boa performance em tarefas básicas
  • Facilidade de manutenção

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