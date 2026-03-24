Este artigo pode conter links afiliados*

Este aspirador de 162 € é o rival à altura do Dyson que está a dar que falar

O mercado dos aspiradores robot continua a crescer, mas nem todos os modelos conseguem equilibrar preço acessível com desempenho sólido. O LEFANT M213 tem chamado a atenção precisamente por isso. Com uma descida de preço significativa e centenas de avaliações positivas, tornou-se uma opção relevante para quem procura automatizar a limpeza da casa sem gastar muito.

Preço com desconto acentuado

Um dos pontos mais relevantes deste modelo é a redução de preço. O aspirador está disponível por cerca de 109,98 euros, quando o valor mais baixo registado nos últimos 30 dias foi de 369,99 euros. Esta diferença representa uma poupança de aproximadamente 70%. Este tipo de descida não é comum em equipamentos com funcionalidades combinadas de aspiração e limpeza, o que ajuda a explicar o aumento recente da procura.

COMPRE AQUI

Avaliações dos utilizadores

COMPRE AQUI

O LEFANT M213 apresenta uma classificação média de 4,2 em 5 estrelas, baseada em centenas de opiniões. Cerca de 86% das avaliações são positivas, o que indica um nível de satisfação consistente. "Eu adorei! Qualidade incrível pelo preço, exatamente como esperava. Aspira maravilhosamente bem e recomendo 100%", escreveu uma cliente.

Outro cliente partilhou: "Tenho este aspirador desde janeiro de 2026. Comprei-o porque tenho dois animais de estimação e já tinha experimentado outras marcas como Cecotec e Xiaomi. O melhor deste é que não tem escova, e assim os pelos não se enrolam nas escovas. Funciona muito bem para aspirar pelos, mesmo na velocidade normal, sem precisar de usar a potência máxima".

Entre os pontos mais referidos pelos utilizadores estão:

Boa relação qualidade preço

Facilidade de utilização

Eficácia na recolha de pelos de animais

Capacidade de entrar em zonas de difícil acesso

As críticas tendem a focar limitações normais nesta gama de preço, como ausência de mapeamento avançado.

Design compacto pensado para espaços pequenos

COMPRE AQUI

Com apenas 28 cm de largura, este robot aspirador foi desenvolvido para circular facilmente entre móveis. É especialmente útil em áreas como:

Espaços entre sofás e mesas

Debaixo de camas

Cantos mais estreitos da casa

O acabamento com efeito metálico e o botão frontal simples dão-lhe um aspeto discreto e funcional.

Sistema de navegação com sensores 6D

O modelo inclui a tecnologia FreeMove 2.0, baseada em 11 sensores eletrónicos. Este sistema ajuda a:

Evitar obstáculos

Reduzir colisões

Prevenir quedas em escadas

Na prática, traduz-se numa limpeza mais fluida e menos interrupções.

Boa escolha para quem tem animais

Uma das características diferenciadoras é o design sem escova de rolo. Em vez disso, utiliza duas escovas laterais e sucção direta.

Isto significa:

Menos cabelos e pelos presos no mecanismo

Manutenção mais simples

Melhor desempenho em casas com animais

A potência de sucção de 2200 Pa é suficiente para lidar com pó, cabelos e sujidade leve em pisos duros e tapetes.

COMPRE AQUI

Função de esfregona incluída

Além de aspirar, o LEFANT M213 permite uma limpeza complementar com pano seco. Esta função ajuda a remover pequenas manchas e a melhorar o resultado final, embora não substitua uma lavagem profunda.

Autonomia e carregamento

A bateria permite até 100 minutos de funcionamento, o que é adequado para casas pequenas e médias. O robot regressa automaticamente à base para carregar, garantindo que está pronto para a próxima utilização.

Vale a pena?

Para quem procura um robot aspirador simples, eficaz e com preço reduzido, o LEFANT M213 apresenta argumentos fortes. Não oferece funcionalidades avançadas como mapeamento inteligente, mas compensa com:

Preço significativamente mais baixo

Avaliações consistentes

Boa performance em tarefas básicas

Facilidade de manutenção

COMPRE AQUI

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.