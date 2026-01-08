Facebook Instagram
Não tem tempo para aspirar? Este robot faz tudo sozinho e esvazia-se automaticamente

Este aspirador robot tem 4,6 estrelas, esvazia-se sozinho e controla-se pela app
IOL
Hoje às 11:48

Este artigo pode conter links afiliados*

Finalmente, está a menos de 100€ o aspirador tipo Dyson mais vendido da Amazon

Todos sabemos como é desafiante manter a casa impecável quando os dias são cheios e o tempo parece nunca chegar. Entre trabalho, família e momentos de descanso, cada cantinho merece atenção, mas nem sempre conseguimos dar-lhe. É nestes momentos que um aspirador robot inteligente se transforma num verdadeiro aliado: trabalha sozinho, adapta-se à casa e ajuda a manter o lar limpo e acolhedor, sem comprometer a rotina. O Proscenic Q8 MAX+ combina potência, precisão e autonomia para tornar a limpeza diária mais simples e eficaz, permitindo desfrutar da casa sem preocupações.

Limpeza pensada para diferentes tipos de casa

Com uma potência de sucção elevada, este aspirador robot lida facilmente com pó, sujidade mais persistente e pelos de animais. O sistema de navegação LiDAR permite mapear a casa com precisão, criando percursos organizados e eficientes. Muitos utilizadores referem que “o mapeamento é muito preciso” e que o robot “limpa cada divisão de forma lógica”.

Autonomia que permite esquecer a limpeza

Um dos pontos que mais se destaca é a base de esvaziamento automático. O robot regressa sozinho à base e deposita o lixo num saco de grande capacidade, pensado para várias semanas de utilização. Há quem destaque que “é ótimo não ter de esvaziar o depósito durante semanas”, algo especialmente valorizado em casas maiores ou com animais.

Controlo ajustado ao dia a dia

Através da aplicação, é possível escolher divisões específicas, criar zonas onde o robot não deve entrar e definir horários de limpeza. O controlo por voz acrescenta comodidade à utilização diária. Vários clientes referem que “a aplicação é intuitiva” e que permite personalizar a limpeza de acordo com o momento.

O que se espera de um bom aspirador robot

Ao escolher um aspirador robot, há alguns aspetos que fazem realmente a diferença: autonomia suficiente para cobrir toda a casa, navegação fiável, conectividade estável e função de lavagem além de aspirar. O Proscenic Q8 MAX+ reúne estas características, apresentando-se como uma solução equilibrada para quem procura mais tranquilidade na manutenção da casa.

A opinião de quem já o utiliza

Com 4,6 estrelas em mais de 150 avaliações, surgem comentários como “simplesmente fantástico”, “aspira e lava ao mesmo tempo sem falhas” e “a potência nota-se logo nos tapetes”. A combinação entre sucção forte, autonomia e controlo inteligente é apontada como um dos principais motivos de satisfação.

aspirador robot

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

