De 599€ para 335€: este robot aspirador topo de gama da Roborock está com um desconto brutal na Amazon

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“A minha cadela passa o dia todo em cima do produto e noto que sente alívio”: este tapete ajuda a proteger os cães do calor extremo

De 132 para 38 euros? Os fones mais vendidos da Amazon estão com desconto histórico

De 379€ para 99€: O robot com laser que aspira e lava está com um desconto de 74%

Potência incrível por 50€: o que vale realmente o aspirador de sólidos e líquidos mais vendido da Cecotec?

Quem acompanha a evolução dos eletrodomésticos inteligentes sabe bem que a Roborock é uma marca de total confiança, responsável por fabricar alguns dos melhores aspiradores que já vimos passar pelo mercado. Prova disso é o modelo Roborock QV 35A, que mantém uma média de 4,5 estrelas em quase 1000 avaliações na Amazon. Os utilizadores que já o testaram não poupam nos elogios e justificam o investimento pelo facto de ser um equipamento que "muda vidas", libertando-nos de uma das tarefas domésticas mais aborrecidas.

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Porque deve aproveitar este desconto e comprar agora?

O grande trunfo deste modelo é a sua autonomia quase absoluta e a força bruta de limpeza:

Estação tudo-em-um: Esqueça o ato de despejar o depósito após cada limpeza. A base avançada esvazia o pó automaticamente para um saco selado de 2,7 litros que dura até 7 semanas. Além disso, lava as mopas a fundo e seca-as para evitar maus odores.

para um saco selado de 2,7 litros que dura até 7 semanas. Além disso, lava as mopas a fundo e seca-as para evitar maus odores. Potência de sucção implacável: Conta com uns impressionantes 8000 Pa de sucção HyperForce, desenhados para arrancar a sujidade mais difícil e os pelos de animais das profundezas dos tapetes.

de sucção implacável: Conta com uns impressionantes 8000 Pa de sucção HyperForce, desenhados para arrancar a sujidade mais difícil e os pelos de animais das profundezas dos tapetes. Esfregona giratória inteligente: Equipado com duas mopas rotativas de alta velocidade (200 RPM) e elevação automática de 10 mm. Isto significa que o robot esfrega o chão e, ao detetar um tapete, levanta as mopas para não o molhar.

Equipado com de alta velocidade (200 RPM) e elevação automática de 10 mm. Isto significa que para não o molhar. Navegação LiDAR topo de gama: Mapeia a casa a 360° em tempo real e reconhece obstáculos no chão (como sapatos ou cabos), evitando ficar preso ou colidir com os móveis.

O que diz quem tem

A satisfação dos compradores nas avaliações reais deixa bem claro o impacto deste aparelho na rotina diária:

Um dos clientes mais entusiasmados resume na perfeição a experiência: “Comprei este robot à espera de comodidade e foi uma das melhores compras que já fiz. A sucção de 8000 Pa é real, apanha tudo. Tenho cães, muito pelo, e este aspirador salvou-me”.

Outra compradora destaca o alívio na carga de trabalhos domésticos, comentando que o aparelho “funciona muito bem e tira-nos trabalho... comprem se têm mascotes ou se valorizam a comodidade e a automatização”. Há ainda quem elogie a precisão do mapeamento e a aplicação móvel, referindo que “o resto dos aparelhos parece do século passado ao pé deste, a navegação inteligente faz com que limpe de forma super eficiente sem perder tempo”.

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