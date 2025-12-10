De 304 para 215 euros: este robot da Xiaomi teve mais de 900 vendas no mês passado

Este artigo pode conter links afiliados*

Com 4.2 estrelas em mais de 2 mil avaliações e quase 900 unidades vendidas no último mês, este Xiaomi H40 claramente conquistou o seu público. A promessa é simples: potência suficiente para aspirar a sério e uma estação que esvazia sozinha, o que significa muito menos manutenção. Agora a 215 euros em vez dos 304 euros iniciais, posiciona-se como alternativa interessante a modelos bem mais caros com funções parecidas. E quem já comprou confirma que há razões para todo este interesse.

Potência e manutenção simplificada

O Xiaomi H40 destaca-se pela força de sucção, suficiente para lidar com pó mais agarrado ou restos de comida que se acumulam entre limpezas. A escova principal tem um formato especial que evita um problema recorrente: cabelos enrolados que nos obrigam a desmontar tudo. A marca incluiu também uma base de esvaziamento automático mais pequena do que a geração anterior, com um saco que acomoda semanas de sujidade sem precisarmos de mexer.

Adquira o aspirador robot aqui

Navegação inteligente

A navegação, segundo vários comentários, é um dos pontos mais consistentes. O robot cria mapas detalhados da casa e permite rotas bem definidas, incluindo mapas separados para várias divisões. Um dos utilizadores menciona que funciona bem até em casas com dois andares, embora tenha de mudar a base manualmente quando muda de piso. Outro destaca a precisão do mapeamento e explica que "a bateria aguenta a limpeza de espaços com cerca de 90 m² no modo mínimo".

Controlo fácil e integração com Alexa

A componente de controlo também recebe elogios frequentes. Integra-se sem esforço com Alexa e a aplicação permite gerir horários, definir áreas proibidas e ajustar a potência. Uma das reviews sublinha que "é fácil de configurar e o controlo por voz ajuda bastante no dia a dia". Outra menciona que "o preço faz sentido tendo em conta tudo o que oferece, especialmente o mapeamento e a possibilidade de adaptar o tipo de limpeza".

E a lavagem do chão?

Quanto à lavagem do chão, os comentários apontam para um desempenho adequado ao que se espera de um robot deste tipo. Apesar de não substituir uma esfregona tradicional, contribui para manter o chão limpo entre limpezas mais completas. Como refere um dos utilizadores, “o poder de sugar o pó é muito bom e a parte da esfregona ajuda a manter o chão com melhor aspeto”.

No conjunto, o Xiaomi H40 parece agradar a quem procura um equipamento que funcione de forma consistente e exija pouca atenção no dia a dia. O mapeamento fiável e a estação de esvaziamento automático surgem repetidamente como as características que mais valorizam — sobretudo para quem prefere delegar a manutenção o máximo possível.

Adquira aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.