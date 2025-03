De 500 para 200 euros? É desta que compra um aspirador robot topo de gama

Este artigo pode conter links afiliados*

Fotografia: @xiaomi.smart.home via TikTok

A oportunidade que muitos esperavam finalmente chegou: o aspirador robot Xiaomi X10 está agora disponível na Amazon por apenas 203€, em vez dos habituais 500€. Com um desconto de 60%, este é o momento ideal para automatizar as tarefas de limpeza e deixar para trás a vassoura e o aspirador tradicional. O robot Xiaomi navega de forma autónoma pela casa, aspira o pó e limpa o chão sem necessidade de intervenção.

"O aspirador funciona bem no dia-a-dia e tem autonomia suficiente para toda a casa", partilha um utilizador satisfeito. A tecnologia de mapeamento permite que o robot memorize o layout da casa, otimizando o percurso de limpeza e garantindo que todas as áreas são limpas. O sistema de navegação reconhece obstáculos e ajusta o percurso quando necessário.

Adquira aqui o robot Xiaomi

Com bateria de grande capacidade, este aspirador oferece até 180 minutos de limpeza, adequado para casas de várias dimensões numa única carga. "Tenho três gatos em casa e isto é uma mais-valia", confirma outro cliente, destacando a eficácia do aparelho em casas com animais. A base de esvaziamento automático reduz a necessidade de esvaziar o depósito frequentemente.

Aproveite esta promoção especial antes que termine a 31 de março ou que os stocks esgotem. Este aspirador robot da Xiaomi é uma oportunidade para automatizar as tarefas domésticas a um preço reduzido para um produto com estas características.

