"Cola-se ao chão e às carpetes": O aspirador de 88€ que está a deixar os utilizadores boquiabertos

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Apesar do crescimento da oferta de aspiradores sem fios, o Rowenta Compact Power continua a reunir milhares de avaliações positivas na Amazon, com uma classificação média de 4,5 estrelas. Muitos utilizadores destacam sobretudo a potência de sucção, referindo que o aspirador “fica literalmente colado ao chão e às carpetes” mesmo sem estar na potência máxima, o que ajuda a tornar a limpeza mais eficaz no dia a dia.

A durabilidade é outro dos pontos mais mencionados nas avaliações. Alguns clientes dizem: “tive um da mesma marca que me durou 14 anos”, vendo neste modelo uma opção fiável para quem procura um aspirador robusto e pensado para durar.

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Para além da potência, o Rowenta Compact Power tem um depósito de 3 litros, algo pouco comum num aspirador tão compacto e fácil de arrumar. O motor EffiTech ajuda a reduzir o consumo de energia sem comprometer a limpeza, especialmente em chão de madeira, mosaico ou tijoleira. Já o sistema de filtragem promete captar até 99,98% do pó aspirado, enquanto as bolsas Hygiene+ tornam a troca do saco mais higiénica e prática.

A edição “Car Care” inclui vários acessórios para diferentes tipos de limpeza, desde escovas para parquet a bocais flexíveis para frestas e estofos. Nas avaliações, alguns utilizadores destacam precisamente essa versatilidade, referindo que o aspirador “é excelente tanto para o chão de terraço como para as carpetes”.

Atualmente disponível por 88,44€, este modelo continua a ser uma alternativa popular aos aspiradores verticais sem fios. Entre os comentários deixados por compradores, há quem destaque o facto de ser “bastante silencioso em relação a outros no mercado” e ter um cabo com comprimento “mais do que suficiente” para limpar várias divisões sem trocar constantemente de tomada.

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