Este aspirador Rowenta tornou se um dos favoritos de quem limpa a casa todos os dias

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Chegar a casa e encontrar tudo limpo, sem gastar tempo nem energia com isso, é o que muita gente procura numa boa rotina de limpeza. É aí que entra este modelo da Rowenta — uma marca com reputação firme no mundo dos eletrodomésticos —, atualmente assinalado como Escolha da Amazon e que se vende já aos milhares. Soma 9.751 avaliações e mantém uma média de 4,2 estrelas, números que ajudam a perceber porque continua a ser tão procurado.

Um aparelho, três formas de usar

O que distingue este aspirador é a versatilidade do seu design 3 em 1: funciona na vertical para os pavimentos, transforma-se em aspirador portátil para os cantos mais difíceis e ainda serve como aspirador de mão, ideal para o carro ou o sofá. A tecnologia ciclónica, aliada a um motor de 100W, garante uma sucção eficaz mesmo em pó mais fino ou pelos de animais, e o peso reduzido torna toda a experiência menos cansativa.

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Sem fios e com autonomia para a casa toda

Com bateria de lítio e até 45 minutos de utilização contínua, este aparelho permite limpar a casa de ponta a ponta sem paragens. Há utilizadores que destacam precisamente essa durabilidade, referindo que a bateria aguenta bem mais do que esperavam. Para quem tem pouco espaço de arrumação, a base de parede facilita a organização sem ocupar muito lugar.

Um sucesso confirmado pelos números

Entre as quase 10 mil avaliações, há elogios recorrentes à leveza e à facilidade de manobrar o aparelho, mesmo debaixo de móveis ou em zonas mais apertadas. Quem tem animais de estimação também aprova, destacando a eficácia na recolha de pelos.

Mais do que aspirar: pormenores que fazem a diferença

Para quem lida com sujidade mais teimosa, o modo Boost ativa se através de um gatilho e garante uma sucção extra potente, ideal para tapetes, cantos ou zonas com sujidade incrustada. Já a posição Stop & Go permite que o tubo e a escova fiquem de pé sozinhos, sem necessidade de apoiar o aspirador em nada, o que facilita pausas rápidas durante a limpeza.

O aparelho vem ainda com vários acessórios incluídos: uma escova para sofás e camas, um bocal para fendas e duas escovas para superfícies mais delicadas, além da base de parede para carregar e arrumar o aspirador. Quando é preciso recarregar, a bateria fica completamente cheia em apenas 4 horas, quer seja diretamente ligada à tomada, quer através da base montada na parede.

Atualmente disponível por 121,98€, com 25% de desconto face aos 162,63€ habituais, este aspirador Rowenta continua a ser uma aposta segura para quem procura praticidade sem abdicar de potência.

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