O aspirador ideal para bricolage está com desconto e tem mais de 800 avaliações

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Quem faz bricolage em casa, tem uma garagem ou uma pequena oficina sabe bem que um aspirador doméstico normal nem sempre dá conta do recado, sobretudo quando há líquidos derramados ou pó gerado por ferramentas elétricas. Este aspirador de oficina da Vacmaster resolve esse problema com um conjunto de funcionalidades pensadas exatamente para esse tipo de trabalho.

Está atualmente com 15% de desconto, disponível por 73,43€, depois de custar 86,40€, e soma 814 avaliações, com uma média de 4,4 estrelas e o selo de Escolha da Amazon.

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Aspira seco, aspira húmido

A grande diferença deste equipamento face a um aspirador comum está na capacidade de lidar tanto com sujidade seca como com líquidos. Para pó e detritos, usa-se o filtro de cartucho ou saco de pó; para água ou outros líquidos, muda-se para o filtro de espuma. Um utilizador que o usa regularmente numa pequena carpintaria confirma essa versatilidade: "funciona perfeitamente, uso-o muito para todas as minhas ferramentas de carpintaria, boa aspiração, com vários bicais, e tem tomada para a corrente".

Liga-se sozinho às ferramentas elétricas

Um dos pontos mais elogiados é a tomada elétrica integrada, onde se pode ligar diretamente uma ferramenta como uma lixadora, serra ou berbequim. Assim que a ferramenta é ativada, o aparelho arranca automaticamente, aspirando o pó no momento em que é gerado. Um cliente que utiliza esta função num pequeno ateliê de bricolage e carpintaria descreve bem essa vantagem: "tem muito poder de sucção, uso-o num pequeno ateliê e ligo-o a todas as ferramentas, aspira quase todo o pó que geram, e o facto de o aspirador arrancar sozinho assim que ligo a ferramenta é uma mais-valia, tal como a função de sopro".

Outro utilizador, que liga o aspirador a uma lixadora de parede que utiliza nos seus trabalhos, conta uma experiência semelhante: "ligo a ferramenta e o aspirador liga-se automaticamente; quando paro a lixa, o aspirador para também. De momento estou a usá-lo há uma semana e está tudo perfeito".

Também funciona como soprador

Ao inverter o tubo, este modelo transforma-se num soprador, útil para limpar folhas ou detritos em zonas de difícil acesso. Um comprador britânico resume bem o conjunto de funcionalidades: "é um aspirador fantástico, basta ligá-lo à corrente e a ferramenta elétrica ao aspirador, e quando se usa a ferramenta o aspirador começa a aspirar automaticamente. É preciso ligar a mangueira à ferramenta antes de começar a trabalhar, mas é brilhante, tem também função de sopro e pode ser usado para aspirar água, é mesmo uma boa compra".

As avaliações são maioritariamente positivas, com destaque para a boa relação qualidade preço. Um cliente resume assim: "relação qualidade-preço é execelente. E tem potência". Outro comprador confirma a boa experiência: "chegou bem e é muito prático de usar". Há ainda quem aponte o nível de ruído como o único senão: um utilizador considera o aparelho robusto, mas nota que é "ruidoso" durante o funcionamento.

Para quem tem trabalhos regulares de bricolage, uma garagem ou uma pequena oficina em casa, este aspirador da Vacmaster reúne um conjunto de funcionalidades difícil de encontrar num aspirador doméstico comum: aspira líquidos e sólidos, liga-se automaticamente às ferramentas elétricas e ainda funciona como soprador.

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