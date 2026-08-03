Promoção relâmpago: o aspirador rival da Dyson está a 122 euros apenas por poucas horas

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Sim, todos sonhamos em ter um Dyson: um bom aspirador, potente, vertical, que possamos levar facilmente de um lado para o outro da casa e que nos dê a certeza de que está a fazer um excelente trabalho. No entanto, para a maior parte das famílias portuguesas, pagar por um modelo dessa gama não é uma opção viável. A boa notícia é que já existem alternativas à altura e a um valor bastante mais acessível.

Como sugestão, trazemos esta semana aos nossos leitores o aspirador vertical AIBIRTH, temporariamente disponível por 122,43 € graças a um desconto relâmpago de 43% na Amazon. A promoção vai terminar nas próximas horas e o sucesso é evidente, somando mais de 800 compras só no último mês e uma média de 4,8 em 5 estrelas.

Nas avaliações da plataforma, uma cliente conta ter ficado surpreendida com a mudança ao partilhar que "a diferença nota-se bastante, aspira muito bem tanto o pó como os pelos do meu gato", enquanto outro consumidor reforça a comparação ao garantir que "é leve e fácil de manusear, o que não posso dizer do meu antigo Dyson, este está muito melhor".

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Potência de topo

O segredo do desempenho deste equipamento está na combinação entre o seu motor de 650 W — que garante a força necessária para não perder rendimento mesmo em limpezas exigentes — e uma capacidade de sucção de 55 kPa, um valor muito elevado que se traduz, na prática, em puxar a sujidade mais difícil numa única passagem. Isto significa que recolhe facilmente migalhas, pó e pelos de animais, quer seja em soalho de madeira ou em tapetes espessos. Outro detalhe que faz a diferença no dia a dia é a luz LED integrada na cabeça do aspirador, muito elogiada pelos utilizadores por iluminar o cotão e a sujidade "invisível" que costuma ficar escondida debaixo dos móveis e nos cantos mais escuros.

Proteção contra alergias e ar mais limpo em casa

Para quem sofre de problemas respiratórios ou tem animais de estimação em casa, o sistema de filtragem de oito etapas é um dos grandes trunfos deste modelo. Esta tecnologia consegue reter 99,99% das partículas finas, o que impede que o pó, os ácaros e os alergénios voltem a circular no ar enquanto aspira. Nas opiniões de quem já o testou, a eficácia é evidente: os compradores destacam a capacidade de limpar a fundo sem espalhar pó, mantendo o ambiente da casa visivelmente mais puro e fresco após cada utilização.

Autonomia de 70 minutos

Um dos problemas mais comuns dos aspiradores sem fios é a bateria acabar a meio da limpeza, mas este modelo resolve essa questão com até 70 minutos de utilização contínua, o suficiente para aspirar a casa toda com calma e sem interrupções. Além disso, conta com um design vertical inteligente que o permite ficar de pé sozinho, sem necessidade de furar paredes para instalar suportes ou de o encostar precariamente a um móvel.

O ecrã LED integrado mostra sempre o nível restante de bateria e o modo de limpeza escolhido, enquanto o depósito de 1,8 litros garante espaço de sobra para a sujidade e esvazia-se com um clique, evitando qualquer contacto direto com o pó.

Para quem procura a conveniência e a potência de um aspirador de gama alta como a Dyson, mas prefere fazer uma escolha financeiramente mais ponderada, esta alternativa da AIBIRTH cumpre todos os requisitos. Combina uma excelente capacidade de sucção, autonomia para a casa toda e a praticidade de um equipamento moderno, tudo por uma fração do preço habitual. No entanto, convém não adiar a decisão: a oferta com 43% de desconto está disponível por 122,43 € apenas durante as próximas horas na Amazon. Se precisa de renovar o seu aspirador ou quer simplificar a rotina de limpeza sem gastar uma fortuna, este é o momento ideal para aproveitar antes que a promoção termine.

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