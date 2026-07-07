Este aspirador sem fios está com 40% de desconto e é comparado a um Dyson

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Quem já teve um aspirador de marcas premium sabe o que esperar em termos de potência e autonomia, mas também sabe o quanto esse tipo de equipamento pode pesar na carteira. O aspirador sem fios da AIBIRTH surge como alternativa, com um motor potente de 650 W capaz de recolher facilmente pó, migalhas e pelos de animais, e está atualmente com 40% de desconto, disponível por 128,42€, depois de ter custado 213,47€.

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Potência e eficácia comprovadas

Este equipamento tem motor sem escovas e um sistema de filtragem em oito etapas, capaz de reter 99,99% das partículas finas, incluindo pelos de animais e alergénios. Uma utilizadora que testou o aparelho através do programa Vine destaca precisamente esse ponto: "a potência de sucção é mais do que suficiente para recolher pó, pelos de animais e sujidade tanto em soalhos de madeira como em alcatifas", acrescentando que a autonomia permite fazer uma limpeza completa sem necessidade de recarregar. Outro comprador reforça essa impressão, referindo que a potência "limpa a fundo pó, migalhas e tapetes numa só passagem", sem que a escova perca força ou fique embaraçada com cabelos.

A luz LED integrada na cabeça do aspirador é outro pormenor destacado nas avaliações. Segundo uma cliente, esse detalhe "ajuda muito a detetar pó e cotão em cantos, debaixo de móveis e zonas pouco iluminadas que normalmente passam despercebidas". Outro utilizador confirma a utilidade da mesma funcionalidade, referindo que é "muito útil para ver a sujidade invisível debaixo das camas ou móveis".

Autonomia de 70 minutos e design vertical

Com seis baterias de 4000 mAh, este aparelho garante até 70 minutos de utilização contínua, suficiente para limpar a casa toda sem necessidade de recarregar a meio. O design vertical permite que fique de pé sozinho, sem apoio na parede, o que facilita tanto o armazenamento como o uso pontual. O ecrã LED integrado mostra informação sobre a bateria e o modo de limpeza em uso, e o depósito de 1,8 litros esvazia-se com um único clique.

O que dizem os clientes

Com mais de duzentas compras no mês passado, as avaliações somam uma média perfeita de 5 estrelas. Uma cliente conta ter ficado surpreendida com a diferença ao trocar de aspirador: "Depois de experimentar, a diferença nota-se bastante. Aspira muito bem tanto o pó como os pelos do meu gato, é leve e fácil de manusear".

Outro utilizador que já teve um Dyson em casa também compara os dois modelos: "Chegou rápido e é muito completo, com duas baterias incluídas. É leve e fácil de manusear, o que não posso dizer do meu antigo Dyson. Este está muito melhor".

Vale a pena?

Para quem procura uma alternativa às marcas mais conhecidas, com boa potência de sucção, autonomia considerável e um preço significativamente mais baixo, este aspirador da AIBIRTH reúne argumentos convincentes, sobretudo enquanto o desconto atual se mantém.

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