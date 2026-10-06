Uma luz verde que revela o pó invisível: este aspirador tipo Dyson está quase a metade do preço

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Manter a casa limpa sem gastar uma fortuna num aparelho de marca cara é possível, e esta oferta mostra-o. O aspirador sem fios da FDUXUD caiu de 193,13€ para 115,90€, ficando abaixo do preço mais baixo registado nos últimos 30 dias, que era de 120,02€. Com uma classificação média de 4,7 estrelas em mais de 900 avaliações, é um dos modelos mais bem cotados da categoria.

Na caixa de comentários da Amazon, os compradores elogiam a força de sucção, a luz que revela o pó e a facilidade de manutenção. "Não é necessário gastar sempre tanto dinheiro em marcas conhecidas", escreve um cliente, que se diz "completamente rendido" ao modelo.

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Porque é que está com este desconto e como aproveitar

Este preço é uma oferta flash exclusiva para membros Amazon Prime e faz parte da Festa de Ofertas Prime, que decorre apenas hoje e amanhã, dias 6 e 7 de outubro. Passado este período, o preço volta a subir.

Para aproveitar, basta ser membro Amazon Prime. A subscrição custa 4,99€ por mês (ou 49,90€ por ano), mas quem experimenta pela primeira vez tem direito a 30 dias grátis, o que chega para garantir este desconto sem qualquer custo.

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Cabeça rotativa, luz LED e escova que não enrola

A cabeça do aspirador roda 270 graus e tem uma luz LED verde que ilumina o chão e revela o pó fino invisível a olho nu. Uma compradora com cão explica que a luz é "espetacular" e que a escova em V, desenhada para impedir que cabelos e pelos fiquem enrolados, evita ter de limpar a escova a cada utilização. Esta escova funciona em todo o tipo de pavimentos, desde o azulejo e a madeira às alcatifas, sem trocar de acessório.

Motor potente e filtro que retém o pó fino

O aspirador tem um motor de 650 watts, que garante uma sucção forte e constante, mesmo nas superfícies mais difíceis. Segundo a marca, tem força suficiente para recolher pelos de animais, pó fino e sujidade entranhada, e o modo de maior potência serve para os pontos mais difíceis. O sistema de filtração tem oito níveis e retém 99,97% das partículas finas, o que é uma vantagem para quem tem alergias. O depósito tem 1,8 litros e esvazia-se com um único botão.

Até 70 minutos de autonomia

A bateria é removível e dura até 70 minutos em modo eco, enquanto no modo potente funciona durante 25 minutos. A carga completa demora cerca de quatro horas e o suporte de parede permite guardar e carregar o aspirador sem ocupar espaço no chão. O ecrã tátil mostra o nível da bateria e a potência escolhida, com ícones grandes e fáceis de ler. O funcionamento é silencioso, com menos de 62 decibéis, um valor que não incomoda em casas com crianças pequenas.

Acessórios para a casa toda

O modelo inclui escova para sofás e um acessório 2 em 1 para camas, automóveis e cantos difíceis. O tubo telescópico ajusta-se à altura de cada pessoa e o aspirador fica de pé sozinho. Há ainda um compartimento para pastilhas aromáticas, que deixam um cheiro fresco enquanto se aspira.

Com a oferta a terminar amanhã, quem já tem a Amazon Prime só tem de aproveitar.

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