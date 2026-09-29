“Hesitei entre este e um Dyson”: este aspirador sem fios está a menos de 100€

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Não é a primeira vez (e provavelmente não será a última) que a redação recomenda este aspirador aos nossos leitores. A verdade é que quem não sonha com um Dyson? São lindos e potentes e só de imaginar pegar num já nos apetece aspirar toda a casa. No entanto,devido ao orçamento, não são acessíveis à maioria dos portugueses.

Mas se há coisa de que também gostamos, para além da marca Dyson, é de fazer compras inteligentes. E é aqui que entra o aspirador Sulean X8. O preço caiu agora para menos de 100 euros e, com centenas de avaliações positivas, mantém uma média de 4,3 estrelas na Amazon. Entre os comentários mais recentes, os elogios repetem-se: uma cliente descreve-o como "perfeito, muita potência, leve" e com boa bateria, enquanto outra resume a experiência dizendo que está "apaixonada por este aspirador" e que já não passa sem ele.

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"Hesitei entre este e um Dyson"

É um padrão que se repete nas avaliações mais recentes. Uma cliente dos Países Baixos contou que hesitava entre este aparelho e um da Dyson, e que ficou satisfeita com a escolha: destacou os vários níveis de potência, a boa sucção mesmo em alcatifas e o facto de ser sem fios, o que facilita levá-lo de divisão em divisão. Também elogiou o suporte de parede, que facilita tanto a arrumação como o carregamento.

Mais a sul, uma utilizadora francesa deixou um comentário na mesma linha: também hesitava entre este modelo e uma marca de referência como a Dyson, e ficou surpreendida ao comparar os dois — percebeu que estava a aspirar muito mais pó do que imaginava haver em casa.

O que mais surpreende no uso diário

Nas avaliações em Espanha, os elogios repetem-se: destaque para a boa autonomia da bateria — a duração a potência média ronda os 50 minutos com a escova motorizada, podendo chegar aos 70 minutos no modo mais baixo, suficiente para duas limpezas completas da casa com uma só carga. Vários utilizadores elogiam também a leveza do aparelho e a luz LED na escova, que revela pó em zonas que pareciam já limpas.

Quem tem animais de estimação em casa também destaca o aparelho: uma cliente com gatos e outra com três cães referem que o aspirador lida bem com pelos, sem entupimentos, e que a escova é fácil de limpar depois. A única ressalva encontrada aponta para o facto de o tubo não dobrar o suficiente para aspirar por baixo de móveis mais baixos.

Porque é que este aspirador continua a ser a escolha inteligente?

Potência: com 580W e até 48 kPa de sucção, dá conta de pó, pelos de animais e sujidade incrustada em tapetes e alcatifas

Bateria para a casa toda: até 70 minutos de autonomia no modo Eco, suficiente para limpar a casa sem interrupções

Manutenção simples: escova principal anti-enredo, pensada para quem tem animais de estimação em casa

Ecrã LED inteligente: mostra o nível de bateria e alertas de manutenção em tempo real, com troca fácil entre modos de sucção

Além de tudo isto, este aspirador mantém-se em pé sozinho, sem precisar de encostar a nada, o que facilita as pausas durante a limpeza. Tem um depósito de 1,6L de fácil esvaziamento e vem com vários bocais diferentes, como confirma uma cliente: "vem com bocais diferentes, muito útil". Outra utilizadora resume a experiência com simplicidade: "um 10/10, a sério". E há quem vá ainda mais longe, como esta cliente, que garante que "quem o experimentar só vai conseguir pensar em como conseguiu viver sem ele até agora".

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